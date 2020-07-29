Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.