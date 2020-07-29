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Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город
Мэр Сиэтла Дженни Деркан сообщила, что введенные в город из-за беспорядков федеральные агенты покинули город. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:07
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353
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джордж флойд, сиэтл, сша, в мире

Введенные в Сиэтл из-за протестов федеральные агенты покинули город

05:07 29.07.2020
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CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown SeattleСиэтл
Сиэтл
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
Сиэтл. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Сиэтла Дженни Деркан сообщила, что введенные в город из-за беспорядков федеральные агенты покинули город.
"Министерство внутренней безопасности уведомило меня, что федеральные силы, развернутые в Сиэтле, ... покинули город", - написала мэр в Twitter.
Она отметила, что, направляя федеральных агентов в Сиэтл, Портленд и другие города, президент США Дональд Трамп хотел, чтобы там возрос уровень насилия.
Ранее мэры Портленда, Сиэтла, Вашингтона, Чикаго, Канзас-Сити и Альбукерке призвали партийных лидеров в американском конгрессе принять закон, признающий незаконными решения федеральных властей об отправке силовиков в города против воли местных властей.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Протестующие и демонстранты на улице Сиэтла
27 июля, 05:55
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
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Джордж ФлойдСиэтлСШАВ мире
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