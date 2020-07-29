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Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание города трудовой доблести
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил подготовить документы на присвоение Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести, передает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:53
михаил дегтярев
амурский судостроительный завод
комсомольск-на-амуре
общество
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РИА Новости
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михаил дегтярев, амурский судостроительный завод, комсомольск-на-амуре, общество

Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание города трудовой доблести

04:53 29.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил подготовить документы на присвоение Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести, передает корреспондент РИА Новости.
Дегтярев находится с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре, здесь он посетил Амурский судостроительный завод.
"Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал - те, кто это мог был сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание "город трудовой доблести". Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено. Просьба – подготовить на мое имя пакет, мы передадим за моей подписью главе государства", - сказал Дегтярев на заводе.
Глава города Александр Жорник отметил, что все документы по этому вопросу были подготовлены.
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.
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Михаил ДегтяревАмурский судостроительный заводКомсомольск-на-АмуреОбщество
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