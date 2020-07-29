Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание города трудовой доблести

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил подготовить документы на присвоение Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести, передает корреспондент РИА Новости.
Дегтярев находится с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре, здесь он посетил Амурский судостроительный завод.
"Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал - те, кто это мог был сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание "город трудовой доблести". Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено. Просьба – подготовить на мое имя пакет, мы передадим за моей подписью главе государства", - сказал Дегтярев на заводе.
Глава города Александр Жорник отметил, что все документы по этому вопросу были подготовлены.
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.