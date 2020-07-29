Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание города трудовой доблести

"Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал - те, кто это мог был сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание "город трудовой доблести". Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено. Просьба – подготовить на мое имя пакет, мы передадим за моей подписью главе государства", - сказал Дегтярев на заводе.