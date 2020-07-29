"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика "Академик Черский", способного достроить "Северный поток — 2", не вошел в новый список аффилированных лиц "Газпрома". Об этом говорится в квартальном раскрытии компании.
По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром".
Как сообщает РБК, отсутствие СТИФ в списке может означать, что фонд либо больше не принадлежит "Газпрому", либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом, указывает агентство со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
В начале июня РБК со ссылкой на выписку из регистрации "Академика Черского" в Российском международном реестре судов сообщило, что судно стало собственностью СТИФ. До этого с 2015 года "Черский" принадлежал "Газпрому".
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
На прошлой неделе американский сенат одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении трубопровода.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
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