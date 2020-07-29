"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген

Как сообщает РБК , отсутствие СТИФ в списке может означать, что фонд либо больше не принадлежит "Газпрому", либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом, указывает агентство со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В начале июня РБК со ссылкой на выписку из регистрации "Академика Черского" в Российском международном реестре судов сообщило, что судно стало собственностью СТИФ. До этого с 2015 года "Черский" принадлежал "Газпрому".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.

На прошлой неделе американский сенат одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении трубопровода.