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"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах
Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика "Академик Черский", способного достроить "Северный поток... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:41
россия
академик черский (судно)
северный поток — 2
газпром
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россия, академик черский (судно), северный поток — 2, газпром, германия, сша, экономика

"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах

04:44 29.07.2020 (обновлено: 07:41 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика "Академик Черский", способного достроить "Северный поток — 2", не вошел в новый список аффилированных лиц "Газпрома". Об этом говорится в квартальном раскрытии компании.
По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром".
Как сообщает РБК, отсутствие СТИФ в списке может означать, что фонд либо больше не принадлежит "Газпрому", либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом, указывает агентство со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
В начале июня РБК со ссылкой на выписку из регистрации "Академика Черского" в Российском международном реестре судов сообщило, что судно стало собственностью СТИФ. До этого с 2015 года "Черский" принадлежал "Газпрому".
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Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
На прошлой неделе американский сенат одобрил вариант оборонного бюджета на следующий год, который предполагает дополнительные санкции в отношении трубопровода.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
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РоссияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2ГазпромГерманияСШАЭкономика
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