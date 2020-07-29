В Китае за сутки выявили 101 случай COVID-19

Уточняется, что из 101 нового случая 98 – локальные, все в основном выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (89 случаев) и в провинции Ляонин (8 случаев), где в последнее время произошла новая вспышка, еще один случай был выявлен в Пекине, остальные три случая – ввозные.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 27 таких случаев, из них восемь – ввозные, остальные 19 – локальные, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 273 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.