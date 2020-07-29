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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 101 случай COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 101 случай коронавируса и 27 бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 101 случай COVID-19

04:36 29.07.2020 (обновлено: 05:49 29.07.2020)
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 29 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 101 случай коронавируса и 27 бессимптомных носителей, из больниц выписали 10 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее было выявлено 68 случаев COVID-19 и 34 бессимптомных носителя.
Уточняется, что из 101 нового случая 98 – локальные, все в основном выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (89 случаев) и в провинции Ляонин (8 случаев), где в последнее время произошла новая вспышка, еще один случай был выявлен в Пекине, остальные три случая – ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 84 060 случаев коронавирусной инфекции, 78 944 человека выздоровели, 482 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 2056, выздоровели 1977 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 27 таких случаев, из них восемь – ввозные, остальные 19 – локальные, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 273 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге, где в последнее время вновь возросло число заражений, за все время эпидемии было выявлено 2884 случая заражения (23 человека скончались, 1527 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 467 человек (7 скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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