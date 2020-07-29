Дегтярев осмотрел судозавод в Комсомольске-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ , 29 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с среду впервые осмотрел мощности Амурского судостроительном завода в Комсомольске-на-Амуре , сообщает корреспондент РИА Новости.

Он осмотрел площадки предприятия, где строятся два парома для работы на переправе между материком и островом Сахалин . Паромы "Александр Деев" и "Василий Ощепков" планируется сдать в 2021-2022 годах. На АСЗ также возводятся буксир-спасатель ледового класса "Керченский пролив", а также корвет серии 20380 "Резкий" для Тихоокеанского флота.

По информации завода, ранее для ТОФ были построены корветы серии 20380 "Совершенный" и "Громкий" - они уже сданы, корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" доставлен с АСЗ во Владивосток для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.

С ходом строительства новейшего корвета проекта 22380 "Резкий" на Амурском судостроительном заводе, который является основной базой по строительству кораблей для ВМФ России на Дальнем Востоке, ознакомился и заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) вице-адмирал Денис Березовский, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский. Он добавил, что "Резкий" планируется включить в состав флота в 2021 году.

На встрече с генеральным директором АСЗ Владимиром Кулаковым обсуждался график проведения заводских ходовых испытаний на сдаточной базе предприятия во Владивостоке новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и строительство многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт"), заложенных на АСЗ в 2019 году. Вице-адмирал Денис Березовский отметил, что работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком, информирует ТОФ.

По информации пресс-службы губернатора, Дегтярев также проведёт в Комсомольске несколько совещаний и осмотрит строящиеся объекты в рамках долгосрочного плана развития города.