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Дегтярев осмотрел судозавод в Комсомольске-на-Амуре
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с среду впервые осмотрел мощности Амурского судостроительном завода в Комсомольске-на-Амуре, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:08
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
общество
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РИА Новости
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353
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михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, общество

Дегтярев осмотрел судозавод в Комсомольске-на-Амуре

04:27 29.07.2020 (обновлено: 05:08 29.07.2020)
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ , 29 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с среду впервые осмотрел мощности Амурского судостроительном завода в Комсомольске-на-Амуре, сообщает корреспондент РИА Новости.
Он осмотрел площадки предприятия, где строятся два парома для работы на переправе между материком и островом Сахалин. Паромы "Александр Деев" и "Василий Ощепков" планируется сдать в 2021-2022 годах. На АСЗ также возводятся буксир-спасатель ледового класса "Керченский пролив", а также корвет серии 20380 "Резкий" для Тихоокеанского флота.
По информации завода, ранее для ТОФ были построены корветы серии 20380 "Совершенный" и "Громкий" - они уже сданы, корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" доставлен с АСЗ во Владивосток для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.
С ходом строительства новейшего корвета проекта 22380 "Резкий" на Амурском судостроительном заводе, который является основной базой по строительству кораблей для ВМФ России на Дальнем Востоке, ознакомился и заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) вице-адмирал Денис Березовский, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский. Он добавил, что "Резкий" планируется включить в состав флота в 2021 году.
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На встрече с генеральным директором АСЗ Владимиром Кулаковым обсуждался график проведения заводских ходовых испытаний на сдаточной базе предприятия во Владивостоке новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и строительство многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт"), заложенных на АСЗ в 2019 году. Вице-адмирал Денис Березовский отметил, что работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком, информирует ТОФ.
По информации пресс-службы губернатора, Дегтярев также проведёт в Комсомольске несколько совещаний и осмотрит строящиеся объекты в рамках долгосрочного плана развития города.
ОАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он работает с 1936 года. Всего за историю завода было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подлодки.
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