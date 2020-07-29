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В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии
Сразу в двух американских СМИ - Ассошиэйтед Пресс и New York Times - вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:22
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сша, в мире

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии

04:22 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сразу в двух американских СМИ - Ассошиэйтед Пресс и New York Times - вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии, которые Москва не раз отвергала.
По утверждению изданий, два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления Александр Старунский и Денис Тюрин якобы распространяли дезинформацию о пандемии COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. С мая по июль на данных сайтах были опубликованы около 150 статей о пандемии, утверждает New York Times.
Как пишет New York Times, в "дезинформационных" статьях InfoRos, например, обсуждалось, что в Китае допускают американское происхождение коронавируса, якобы COVID-19 был создан военными США. Однако подобная версия обсуждалась во многих СМИ, поскольку ее выдвинул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. В марте он сообщил, что американские военные могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре прошлого года.
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Также, по утверждению издания, "дезинформационным" был материал о том, что "предоставленная Россией медицинская помощь может привести к новой разрядке отношений с Вашингтоном", и что "пандемия - это эксперимент по манипулированию миром".
По утверждению неназванных источников издания, бывшие разведчики якобы получали информацию от разведки, публиковали её на данных сайтах, а другие сайты перепечатывали статьи, увеличивая охват аудитории. Издание делает вывод, что таким образом Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду о пандемии, чтобы "повлиять на американцев".
Издание отмечает, что ФБР также расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, публикующего статьи о политике, и его связях со Службой внешней разведки РФ. При этом никаких доказательств таких связей не приводится.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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