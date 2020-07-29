Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями. Этот механизм предусматривает формирование нового правительства в течение 30 дней с включением в него кандидатов от Юга и Севера.
Кроме того, президент Йемена назначил новым главой сил безопасности Адена Мухаммеда аль-Хамиди. Кандидатуры губернатора и главы сил безопасности Адена стали компромиссными между центральными властями Йемена и Переходным советом.
Правительство Йемена сделало административный центр провинции Аден временной столицей после того, как повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) захватили власть в столице Сане и изгнали оттуда президента Хади. Однако в августе прошлого года сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена захватили правительственные учреждения и военные базы в Адене и заставили сторонников центрального правительства передать им власть, позднее объявив об установлении в южных провинциях самоуправления.