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Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена. Об этом говорится в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:07
риа наука
космос
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РИА Новости
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космос, европейское космическое агентство, в мире

Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса

04:04 29.07.2020 (обновлено: 04:07 29.07.2020)
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© Depositphotos / Juric.PМагнетар
Магнетар
© Depositphotos / Juric.P
Магнетар. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена. Об этом говорится в статье на сайте Европейского космического агентства (ESA).
Открытие было совершено благодаря космической обсерватории Integral, предназначенной для изучения объектов в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне. В конце апреля этого года сканеры обсерватории наблюдали за магнетаром SGR 1935+2154, обнаруженным шесть лет назад. Зафиксировав активность магнетара, ученые выяснили, что он излучал не только обычное рентгеновское излучение, но и радиоволны.
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Система оповещения, установленная на Integral, мгновенно известила о вспышке обсерватории всего мира, что позволило ученым детально изучить его источник. Так, канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал быстрый радиовсплеск высокой мощности, причем радиоволны исходили со стороны SGR 1935 + 2154.
"Мы никогда раньше не наблюдали от магнетара излучение радиоволн, напоминающее быстрый радиовсплеск", - рассказал ведущий автор исследования Сандро Мерехетти из Национального института астрофизики в Милане.
По его словам, это первая наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. "Это действительно важное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений", - отметил он.
Ранее астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института рассказал порталу Science Alert, что астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Тогда исследователи предположили, что источником радиовсплеска стал магнетар SGR 1935+2154.
Магнетары - особый класс нейтронных звезд, с которыми связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Они обладают сильнейшими магнитными полями.
Быстрые радиовсплески - регистрируемые радиотелескопами мощные периодические радиосигналы миллисекундной длительности, идущие из глубин Вселенной. Впервые они были обнаружены в 2007 году, их природа остается неизвестной.
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