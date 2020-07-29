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Психолог назвала экономный способ похудеть
Ланч-бокс, взятый на работу, позволяет сэкономить на еде, а заодно и похудеть, рассказала клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:03
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РИА Новости
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353
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здоровье - общество, диета, общество

Психолог назвала экономный способ похудеть

04:03 29.07.2020
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© Depositphotos / stockassoСтройная фигура
Стройная фигура
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ланч-бокс, взятый на работу, позволяет сэкономить на еде, а заодно и похудеть, рассказала клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина. В интервью радио Sputnik она объяснила, как именно это работает.
Герметичный контейнер для переноски еды, который еще называют ланч-боксом, может пригодиться не только школьникам, но и взрослым. Этот простой атрибут позволяет сэкономить на еде. Варвара Зародина рассказала, что если человек готовит свой перекус дома и приносит его на работу в маленькой коробочке, то он ограничивает трату денег во время перекуса с коллегами.
"Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного. Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры", – рассказала радио Sputnik клинический психолог.
При некотором желании в ланч-бокс может поместиться и целый обед. В таком случае можно не только сэкономить, но и похудеть, считает Варвара Зародина.
"Человек может взять с собой и полноценный обед. В какой ланч-бокс он может его положить? Обычно это небольшая коробочка, которую удобно положить в сумочку, и которую тащить не тяжело. Порция там будет небольшая, но достаточная. Когда человек это съедает, то он съедает ровно то, что запланировал и не более, и это хорошо", – уточнила клинический психолог в интервью радио Sputnik.
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