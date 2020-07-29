Сепаратисты юга Йемена объявили об отказе от самоуправления

"Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях, чтобы арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией смогла добиться реализации эр-риядского соглашения. Решение принято в рамках усилий, которые принимает руководство коалиции по выполнению эр-риядских договоренностей, ради исправления политической, военной, гуманитарной ситуации, а также в ответ на вмешательство руководства Саудовской Аравии и ОАЭ", - отметил Хейсам.