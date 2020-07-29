Сепаратисты юга Йемена объявили об отказе от самоуправления

ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена в среду объявили об отказе от введенного ими самоуправления в семи южных провинциях Йемена в ответ на новую инициативу Саудовской Аравии по их примирению с центральным правительством, сообщил официальный представитель совета Низар Хейсам в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
"Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях, чтобы арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией смогла добиться реализации эр-риядского соглашения. Решение принято в рамках усилий, которые принимает руководство коалиции по выполнению эр-риядских договоренностей, ради исправления политической, военной, гуманитарной ситуации, а также в ответ на вмешательство руководства Саудовской Аравии и ОАЭ", - отметил Хейсам.
Он заявил о желании объединиться с центральным правительством для противостояния правящим на севере мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам) и развития южных провинций.
Ранее МИД Саудовской Аравии сообщил, что сепаратисты на юге Йемена и центральное правительство согласились на предложенный королевством новый механизм выполнения заключенного в ноябре прошлого года эр-риядского соглашения, который предусматривает создание нового правительства с кандидатами от юга и севера в течение 30 дней.
Сепаратисты захватили власть в Адене, который стал временной столицей освобожденных правительственными войсками от хуситов территорий, в августе прошлого года. Несмотря на эр-риядское соглашение, они продолжали укреплять свою власть на юге страны, вытесняя с военных баз и правительственных учреждений сторонников правительства.
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