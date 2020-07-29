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Эксперт раскрыл главные схемы форекс-мошенников
Нелегальные форекс-дилеры используют не только финансовую неграмотность начинающих инвесторов, но и применяют психологические манипуляции, чтобы человек был... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:33
россия
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экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Эксперт раскрыл главные схемы форекс-мошенников

03:33 29.07.2020
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© Depositphotos / DmitryPochМужчина
Мужчина
© Depositphotos / DmitryPoch
Мужчина
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нелегальные форекс-дилеры используют не только финансовую неграмотность начинающих инвесторов, но и применяют психологические манипуляции, чтобы человек был уверен, что находится в "большой игре", рассказал РИА Новости управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.
"Как правило, сначала вы перечислите на форекс-счет небольшую сумму денег. После этого попробуете торговать сами или передаете деньги в доверительное управление – счет будет уверенно расти. В скором времени, вам наверняка позвонит брокер и скажет, что в ближайшие дни ожидается сильное движение на рынке, и для того, чтобы поучаствовать, надо внести депозит, хотя бы десять тысяч долларов, а лучше двадцать. В этот момент вы начинаете понимать, что у вас всего пять тысяч долларов, в сделку вас не пустят", - рассказал Сафиулин.
По словам эксперта, "форекс-гуру" будет вам объяснять, что это - шанс на миллион, и вы должны сделать все возможное, чтобы найти средства. На полученный доход, предложат отправиться на Бали и начать жить другой жизнью, но зачастую происходит так, что человек не успевает быстро раздобыть такую крупную сумму денег и начинает "кусать локти". В связи с этим, следующим этапом обмана становится вечерний звонок от "форекс-гуру".
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"Он сообщит, что в виде особого исключения вам пошли навстречу и разрешили объединить свой взнос с еще одним инвестором. Вас попросят в срочном порядке перевести пять тысяч долларов с банковской карты и подождать. Через несколько дней вы обнаруживаете, что вместо обещанных тысяч у вас на счету осталось 100 долларов, а когда вы позвоните брокеру, вам сообщат, что это - не ошибка. Один банк неожиданно поднял ставку, а другой опустил, в результате тысячи лучших трейдеров по всему миру потерпели фиаско", - приводит пример Сафиулин.
Более того, по словам эксперта, вам начнут рассказывать о клиентах, которые потеряли более миллиона долларов, и для того, чтобы снова "оказаться в игре", предложат взять кредит в крупном иностранном банке, а при правильном управлении счетом за две-три недели пообещают восстановить все, что потеряли. "Да, действительно, дадут несколько тысяч долларов. Счет ваш опять пополняется, и новый трейдер начинает с ним эффективно работать. Сумма уверенно растет и вдруг, условно японская йена в очередной раз обнулит ваш счет. Трейдеры вам посочувствуют, но напомнят, что неудачи неудачами, но по кредиту иностранного банка долги надо возвращать", - добавил он.
Эксперт отметил, что в последнее время стало складываться впечатление, что проблема людей, которые попадаются на уловки мошенников, заключается не только в их низкой финансовой грамотности, а в банальной незащищенности от стандартных психологических манипуляций. "Жертвам предлагают мир, о котором они мечтают. В каждом акте общения с жертвой мошенники намекают на мир успешных и богатых людей, который находится совсем рядом. Вам будут говорить, что туда попадают самые простые люди, и единственное что осталось сделать, чтобы стать человеком из "другого мира", проявить немного настойчивости и пополнить счет", - заключил он.
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