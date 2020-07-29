https://ria.ru/20200729/1575077159.html
Экономист: россияне стали тратить более половины зарплаты безналично
Россияне в текущем году стали тратить более половины (53%) зарплаты безналично, при этом остальная часть по-прежнему снимается наличными, рассказал в интервью... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:31
2020-07-29T03:31
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
https://ria.ru/20200727/1574955301.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_8d6ae5418419987a904cdeb393d14c7b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_c0dc1dab50d439c1afe0fab958f6e538.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россияне
в текущем году стали тратить более половины (53%) зарплаты безналично, при этом остальная часть по-прежнему снимается наличными, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка "Открытие" Вениамин Полянцев.
"Если говорить о совокупных зачислениях, то у нас в этом году более половины зарплаты – 53% – стало тратиться безналично, остальная часть снимается кэшем. Такая ситуация и в среднем по стране", - сказал он.
Полянцев отметил, что во время пандемии россияне стали меньше пользоваться наличными. Так, банк зафиксировал, что пиковое снижение использования наличных составило 30%, а за весь период в среднем этот показатель составил 22%.
При этом пользование банкоматами как каналом, в том числе снятия наличных, падало не настолько сильно, добавил он.
По данным ЦБ, доля безналичных операций в торговом розничном обороте в 2019 году составила порядка 65%. А по итогам текущего года она вырастет примерно до 70%, прогнозировал регулятор в начале апреля.