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Экономист: россияне стали тратить более половины зарплаты безналично
Россияне в текущем году стали тратить более половины (53%) зарплаты безналично, при этом остальная часть по-прежнему снимается наличными, рассказал в интервью... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:31
россия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, экономика

Экономист: россияне стали тратить более половины зарплаты безналично

03:31 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россияне в текущем году стали тратить более половины (53%) зарплаты безналично, при этом остальная часть по-прежнему снимается наличными, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка "Открытие" Вениамин Полянцев.
"Если говорить о совокупных зачислениях, то у нас в этом году более половины зарплаты – 53% – стало тратиться безналично, остальная часть снимается кэшем. Такая ситуация и в среднем по стране", - сказал он.
Полянцев отметил, что во время пандемии россияне стали меньше пользоваться наличными. Так, банк зафиксировал, что пиковое снижение использования наличных составило 30%, а за весь период в среднем этот показатель составил 22%.
При этом пользование банкоматами как каналом, в том числе снятия наличных, падало не настолько сильно, добавил он.
По данным ЦБ, доля безналичных операций в торговом розничном обороте в 2019 году составила порядка 65%. А по итогам текущего года она вырастет примерно до 70%, прогнозировал регулятор в начале апреля.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
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