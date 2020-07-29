"Пятерочка" обсуждает открытие в московском магазине ресторана McDonald's

X5 в прошлый четверг сообщила о запуске пилотного проекта с McDonald's по открытию ресторанов в магазинах ритейлера - первое заведение открылось в "Перекрестке" в подмосковных Химках. Стороны допускали адаптацию и тестирование такого формата также в других торговых сетях Х5.

"Мы сейчас находимся в заключительной стадии обсуждения с McDonald's о том, чтобы открыть ресторан на базе "Пятерочки". Обсуждаем несколько возможных локаций в Москве. Если пилотный проект покажет свою эффективность, будем изучать его масштабирование и в другие города", - сказал РИА Новости Гончаров.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% - до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО - на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.