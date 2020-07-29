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"Пятерочка" обсуждает открытие в московском магазине ресторана McDonald's
Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) обсуждает с McDonald's открытие ресторана в магазине компании в Москве, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:29
россия
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
mcdonald's corporation
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
россия, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, mcdonald's corporation, экономика

"Пятерочка" обсуждает открытие в московском магазине ресторана McDonald's

03:29 29.07.2020
336
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) обсуждает с McDonald's открытие ресторана в магазине компании в Москве, сообщил РИА Новости гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
X5 в прошлый четверг сообщила о запуске пилотного проекта с McDonald's по открытию ресторанов в магазинах ритейлера - первое заведение открылось в "Перекрестке" в подмосковных Химках. Стороны допускали адаптацию и тестирование такого формата также в других торговых сетях Х5.
"Мы сейчас находимся в заключительной стадии обсуждения с McDonald's о том, чтобы открыть ресторан на базе "Пятерочки". Обсуждаем несколько возможных локаций в Москве. Если пилотный проект покажет свою эффективность, будем изучать его масштабирование и в другие города", - сказал РИА Новости Гончаров.
Пятерочка
Вчера, 09:00
"Пятерочка" может ускорить открытие магазинов
X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% - до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО - на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 750 ресторанов McDonald's в 60 субъектах.
Логотип на здании одного из магазинов Пятерочка в Москве
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РоссияПятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupMcDonald's CorporationЭкономика
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