https://ria.ru/20200729/1575077100.html
Ученые предупредили о сходе оползней на Северном Кавказе и Кубани
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают об активном таянии... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:27
2020-07-29T03:27
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
северный кавказ
краснодарский край
происшествия
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северный кавказ
краснодарский край
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), северный кавказ, краснодарский край, происшествия