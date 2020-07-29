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Ученые предупредили о сходе оползней на Северном Кавказе и Кубани
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают об активном таянии... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:27
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
северный кавказ
краснодарский край
происшествия
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353
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всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), северный кавказ, краснодарский край, происшествия

Ученые предупредили о сходе оползней на Северном Кавказе и Кубани

03:27 29.07.2020
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© Фото : официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального районаОползень
Оползень
© Фото : официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального района
Оползень. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают об активном таянии на этой неделе ледников и опасности схода оползней на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.
"Сохраняется неблагоприятный прогноз по таянию ледников, сходу селей и оползней на территории республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Оправдываются и прогнозы по формированию смерчей на черноморском побережье", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что вышедший 21 июля на пляж в Сочи смерч не привел к человеческим жертвам благодаря заблаговременно проведенным мероприятиям - из-за неблагоприятного прогноза пляжи были закрыты.
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Северный КавказКраснодарский крайПроисшествия
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