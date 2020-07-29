Ученые предупредили о сходе оползней на Северном Кавказе и Кубани

"Сохраняется неблагоприятный прогноз по таянию ледников, сходу селей и оползней на территории республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Оправдываются и прогнозы по формированию смерчей на черноморском побережье", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.