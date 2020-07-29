"Аэроэкспресс" ждет рост перевозок на 20-25% с открытием рейсов за рубеж

"Ожидаем, что первый этап возобновления международного сообщения также позитивно скажется на динамике пассажиропотока. С учетом запуска международных рейсов мы прогнозируем прирост еще порядка 20-25% в августе по сравнению с показателями июля", - сообщили в "Аэроэкспрессе".