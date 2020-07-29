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"Аэроэкспресс" ждет рост перевозок на 20-25% с открытием рейсов за рубеж
Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с возобновлением первых международных... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:24
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
экономика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт), экономика

"Аэроэкспресс" ждет рост перевозок на 20-25% с открытием рейсов за рубеж

03:24 29.07.2020
95
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэроэкспресс
Аэроэкспресс
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аэроэкспресс. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с возобновлением первых международных рейсов в августе ожидает рост пассажиропотока на 20-25% по сравнению с показателями июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Ожидаем, что первый этап возобновления международного сообщения также позитивно скажется на динамике пассажиропотока. С учетом запуска международных рейсов мы прогнозируем прирост еще порядка 20-25% в августе по сравнению с показателями июля", - сообщили в "Аэроэкспрессе".
Там отметили, что с начала июля аэроэкспрессы перевезли порядка 375 тысяч человек, что в 3 раза больше, чем по итогам первого летнего месяца.
"Динамичному восстановлению пассажиропотока способствует открытие курортного сезона внутри страны с 1 июля, а также ряд мероприятий, предпринятых компанией. Прежде всего, это полное восстановление графика движения на всех направлениях и введение единого выгодного тарифа", - добавили в компании.
"Аэроэкспресс" с середины июня вернул тактовое расписание поездов – каждые 30 минут в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", каждый час в аэропорт "Внуково", которое было ограничено ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом. Компания также ввела единый тариф "стандарт", стоимость билета по которому составляет 300 рублей.
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АэроэкспрессДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Экономика
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