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Власти и сепаратисты юга Йемена согласились создать новое правительство
Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:22
йемен
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йемен, в мире

Власти и сепаратисты юга Йемена согласились создать новое правительство

03:22 29.07.2020
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между ними, которая включает создание нового правительства Йемена с кандидатурами сепаратистов в течение 30 дней и отвод сил сепаратистов из города Адена, говорится в заявлении представителя МИД королевства в социальной сети Twitter.
"Предложенный Саудовской Аравией механизм для скорейшего выполнения 5 ноября 2019 года эр-риядского соглашения между правительством Йемена и Переходным советом Южного Йемена включает продолжение прекращения огня, которое началось 22 июня, отказ Переходного совета от объявленной им автономии на юге Йемена, назначение губернатора и главы по безопасности Адена, наделение премьер-министра Йемена полномочиями по формированию нового правительства в течение 30 дней", - говорится в сообщении.
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Кроме того, инициатива включает вывод войск из Адена за пределы провинции, а также разграничение сил двух сторон в провинции Абьян и возвращение их на прежние позиции.
Представитель саудовского МИД подчеркнул, что стороны согласились на выполнение этой инициативы и договорились начать работу по реализации эр-риядского соглашения.
В августе прошлого года сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена захватили власть в Адене и ряде других южных провинций, вытеснив оттуда войска на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. При посредничестве Саудовской Аравии им удалось договориться в Эр-Рияде о перемирии, выводе войск сепаратистов с занятых позиций и создании правительства при равном участии представителей юга и севера страны, но эти договоренности до сих пор не выполнялись. Сепаратисты заняли новые позиции в других южных провинциях, а центральное правительство начало обвинять Саудовскую Аравию в отступлении от позиции по оказанию ему защиты.
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