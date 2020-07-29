Власти и сепаратисты юга Йемена согласились создать новое правительство

"Предложенный Саудовской Аравией механизм для скорейшего выполнения 5 ноября 2019 года эр-риядского соглашения между правительством Йемена и Переходным советом Южного Йемена включает продолжение прекращения огня, которое началось 22 июня, отказ Переходного совета от объявленной им автономии на юге Йемена, назначение губернатора и главы по безопасности Адена, наделение премьер-министра Йемена полномочиями по формированию нового правительства в течение 30 дней", - говорится в сообщении.