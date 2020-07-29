Эксперт дал совет, как защитить смартфон от кибермошенников в отпуске

"Есть несколько базовых правил безопасности, которые касаются использования смартфона: их мы рекомендуем придерживаться перед поездкой и во время нее. На смартфон стоит установить PIN-код или идентификацию по отпечатку пальца. Блокировка обезопасит от несанкционированного доступа к вашим данным. Можно установить программу для отслеживания местоположения девайса или включить соответствующие настройки на смартфоне – так вы сможете удаленно заблокировать устройство, если оно потеряется или его украдут", - пояснил он.