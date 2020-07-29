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Эксперт дал совет, как защитить смартфон от кибермошенников в отпуске
Киберугрозы при использовании смартфона могут поджидать россиян не только на работе и дома, но и в отпуске, обезопасить свое устройство от злоумышленников... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:21
россия
лаборатория касперского
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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60
россия, лаборатория касперского, общество

Эксперт дал совет, как защитить смартфон от кибермошенников в отпуске

03:21 29.07.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киберугрозы при использовании смартфона могут поджидать россиян не только на работе и дома, но и в отпуске, обезопасить свое устройство от злоумышленников можно, установив дополнительную блокировку, программу для отслеживания местоположения гаджета, а также заблаговременно обновив программное обеспечение и все приложения, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
"Есть несколько базовых правил безопасности, которые касаются использования смартфона: их мы рекомендуем придерживаться перед поездкой и во время нее. На смартфон стоит установить PIN-код или идентификацию по отпечатку пальца. Блокировка обезопасит от несанкционированного доступа к вашим данным. Можно установить программу для отслеживания местоположения девайса или включить соответствующие настройки на смартфоне – так вы сможете удаленно заблокировать устройство, если оно потеряется или его украдут", - пояснил он.
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Эксперт также рекомендует не делиться личными данными и не вводить конфиденциальную и платежную информацию при входе в интернет через общественные открытые точки Wi-Fi. "Если вы хотите активно пользоваться Wi-Fi в поездке, стоит установить VPN: так злоумышленники не смогут получить доступ к данным, которыми вы обмениваетесь в сети", - советует он.

"Обязательно обновите программное обеспечение и приложения на смартфоне еще до поездки. Не лишним будет сделать резервные копии всех важных файлов. К тому же на устройства с Android стоит установить надежное защитное решение, которое обезопасит от всех актуальных видов угроз: троянов, шифровальщиков, программ-шпионов и тому подобного", - отметил Галов.

Поездка также не отменяет базовых правил мобильной кибербезопасности. "Не переходите по сомнительным ссылкам в мессенджерах и соцсетях, устанавливайте приложения только из официальных источников и не давайте приложениям те разрешения, которые им не нужны: например, приложению-фонарику явно не нужен доступ к микрофону", - напомнил он.
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