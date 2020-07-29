Дегтярев рассказал о ситуации с митингами в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. Об этом он рассказал в интервью газете " Коммерсант ". Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация ввселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. Об этом он рассказал в интервью газете "".

По словам врио главы региона, он уже начал диалог с митингующими. "Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне", - заявил он.

Дегтярев также отметил, что на настроениях митингующих "паразитируют приезжие организованные провокаторы". Кроме того, в городе приехали иностранцы. "Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились", - сказал врио губернатора.

Он выразил надежду, что полицию на митингах не будут провоцировать на крайние действия.

Кроме того, Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий с помощью "народного совета", в который войдут лидеры общественного мнения.

Он также признался, что назначение на пост врио губернатора стало для него неожиданностью. "География назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии", - сказал Дегтярев.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала , которого задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Акции проводятся на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Они собирают от 100 до нескольких тысяч человек. Самый массовый митинг был 11 июня, он собрал 12 тысяч человек.