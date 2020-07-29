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Отложенные тесты парашютов для ExoMars-2022 планируют провести в октябре
Высотные испытания в США парашютной системы для российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022, перенесенные с марта из-за пандемии... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/148939/22/1489392273_0:258:1552:1131_1400x0_80_0_0_23751bd3caf3fbb5d0b00008c15f769e.jpg
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рене пишель, космос - риа наука, европейское космическое агентство, наса, европа, сша

Отложенные тесты парашютов для ExoMars-2022 планируют провести в октябре

03:13 29.07.2020
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© NASAМарс
Марс
© NASA
Марс
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высотные испытания в США парашютной системы для российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022, перенесенные с марта из-за пандемии коронавируса, намечаются в октябре, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
"Это зависит от ситуации с коронавирусом в США и сроков отправки туда наших специалистов для начала подготовки испытаний. По текущему плану, тесты будут готовиться в сентябре с проведением первого из них в начале октября", - сказал он.
В марте "Роскосмос" и ЕКА сообщили о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения. Кроме того, дополнительные проблемы для дальнейших работ вызвало распространение коронавируса.
Марс во время восхода солнца
12 марта, 15:20
В Европе опубликовали новый график миссии ExoMars
В этом же месяце намечались высотные испытания парашютов на полигоне в американском штате Орегон, но их пришлось отложить на неопределенный срок, так как ограничения из-за коронавируса не позволяли специалистам из Европы прибыть на испытания.
В мае и августе 2019 года ЕКА провело в Швеции высотные испытания парашютной системы станции ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.
После этого ЕКА обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок. Затем в США были успешно завершены наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции.
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"Трудное решение". Рогозин о роли COVID-19 в переносе миссии ExoMars
Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется в конце сентября или начале октября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка на Марсе ожидается в июне 2023 года.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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