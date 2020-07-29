Дегтярев намерен общаться с хабаровчанами без "посредников"

"Буду опираться на жителей Хабаровского края. Предлагаю создать народный совет и сейчас набираю в него людей — лидеров общественного мнения, просто тех, кто задает толковые вопросы в общении. То есть прямая демократия без посредников мне импонирует. Под посредниками понимаю партии, депутатов, местных руководителей", - сказал Дегтярев в интервью газете "Коммерсант".