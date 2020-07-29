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Дегтярев намерен общаться с хабаровчанами без "посредников"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:45
сергей фургал
михаил дегтярев
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сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев намерен общаться с хабаровчанами без "посредников"

03:05 29.07.2020 (обновлено: 04:45 29.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий.

"Буду опираться на жителей Хабаровского края. Предлагаю создать народный совет и сейчас набираю в него людей — лидеров общественного мнения, просто тех, кто задает толковые вопросы в общении. То есть прямая демократия без посредников мне импонирует. Под посредниками понимаю партии, депутатов, местных руководителей", - сказал Дегтярев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, он и с ними будет налаживать отношения, но общаться напрямую с местными жителями ему комфортно.
"И я буду продолжать линию открытости в общении с людьми, которую проводил Сергей Иванович Фургал", - добавил Дегтярев.
Экс-губернатора Хабаровского края Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
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