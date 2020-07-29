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Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свое назначение на этот пост неожиданным. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:19
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным

03:03 29.07.2020 (обновлено: 03:19 29.07.2020)
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свое назначение на этот пост неожиданным.

"Конечно, это было неожиданно. Но по поводу моей карьеры в целом и у меня, и у ЛДПР были однозначные планы... Я в кадровом резерве президента больше 10 лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определенной руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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Михаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
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