Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным

"Конечно, это было неожиданно. Но по поводу моей карьеры в целом и у меня, и у ЛДПР были однозначные планы... Я в кадровом резерве президента больше 10 лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определенной руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".