Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свое назначение на этот пост неожиданным.
"Конечно, это было неожиданно. Но по поводу моей карьеры в целом и у меня, и у ЛДПР были однозначные планы... Я в кадровом резерве президента больше 10 лет в первой сотне. Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определенной руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Он находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял его с поста в связи с утратой доверия и назначил занимавшего пост депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы региона. Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку Фургала проходят с 11 июля.