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Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:02
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно

03:02 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будут опубликованы своевременно", - сказал Песков.
В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа. Эти меры были приняты в связи с пандемией.
По законодательству, сведения о доходах  публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
Президент РФ Владимир Путин
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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