https://ria.ru/20200729/1575076664.html
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
Декларации о доходах президента РФ Владимира Путина и сотрудников администрации Кремля будут опубликованы своевременно, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:02
2020-07-29T03:02
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика