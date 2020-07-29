https://ria.ru/20200729/1575076601.html
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
Делегации России и США в течение 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе и снижению рисков и недоразумений, настроены на продолжение... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T02:56
2020-07-29T02:56
россия
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сша
в мире
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости.
Делегации России
и США
в течение 13 часов вели переговоры в Вене
по вопросам безопасности в космосе и снижению рисков и недоразумений, настроены на продолжение диалога, сообщили в госдепартаменте.
"В рамках диалога по стратегической безопасности состоялась встреча представителей министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности (США) с представителями Российской Федерации в рамках обмена мнениями по вопросам космической безопасности. В ходе более чем 13-часовой дискуссии эти высокопоставленные американские гражданские и военные эксперты с опытом космической политики и оперативной деятельности провели дискуссии по широкому кругу вопросов с российскими коллегами в рамках первого за последние семь лет диалога по космосу с Москвой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на встрече стороны обменялись мнениями о текущих и будущих космических угрозах, политике, стратегиях и доктрине, а также обсудили перспективную повестку дня для содействия безопасной, профессиональной и устойчивой деятельности в космосе.
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.