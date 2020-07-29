Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"В рамках диалога по стратегической безопасности состоялась встреча представителей министерств обороны, энергетики, а также Совета национальной безопасности (США) с представителями Российской Федерации в рамках обмена мнениями по вопросам космической безопасности. В ходе более чем 13-часовой дискуссии эти высокопоставленные американские гражданские и военные эксперты с опытом космической политики и оперативной деятельности провели дискуссии по широкому кругу вопросов с российскими коллегами в рамках первого за последние семь лет диалога по космосу с Москвой", - говорится в сообщении.