В аэропорт Хабаровска вернут пропавший с постамента Ми-1

"Сегодня перед вылетом в рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре Михаил Дегтярёв поинтересовался у представителей̆ авиакомпании "Ютэйр", куда исчез Ми-1. Эта легендарная машина, пионер авиации на Дальнем Востоке, много лет простояла на постаменте перед малым аэропортом в Хабаровске. Но недавно стела была разобрана, а сам вертолёт увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте врио главы региона.