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В аэропорт Хабаровска вернут пропавший с постамента Ми-1
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил вернуть пропавший с постамента в малом аэропорту Хабаровска вертолет Ми-1. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T02:55
михаил дегтярев
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество

В аэропорт Хабаровска вернут пропавший с постамента Ми-1

02:55 29.07.2020
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© Фото : АО "Хабаровский аэропорт"Аэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска
© Фото : АО "Хабаровский аэропорт"
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил вернуть пропавший с постамента в малом аэропорту Хабаровска вертолет Ми-1.

"Сегодня перед вылетом в рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре Михаил Дегтярёв поинтересовался у представителей̆ авиакомпании "Ютэйр", куда исчез Ми-1. Эта легендарная машина, пионер авиации на Дальнем Востоке, много лет простояла на постаменте перед малым аэропортом в Хабаровске. Но недавно стела была разобрана, а сам вертолёт увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте врио главы региона.

Утверждается, что Дегтяреву пожаловались на это ветераны авиации.
Комсомольск-на-Амуре
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"Необходимо вернуть вертолёт на прежнее место, это символ героического прошлого нашей авиации для множества людей. Надеюсь, мне не придется поднимать этот вопрос на уровень руководства "Ютэйр", и вы справитесь своими силами. Приглашайте на открытие стелы", — сказал Дегтярев, чьи слова приводятся в сообщении.
Представители авиакомпании пообещали вернуть вертолет на прежнее место.
В сентябре 2019 года местные СМИ сообщали, что вертолёт планируется отправить в авиационный музей в Тюмени, но его погрузка в вагон на железной дороге так и не состоялась. В марте 2020 года правоохранители начали проверку по факту пропажи Ми-1 с постамента, отмечали СМИ.
Президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".
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Михаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайОбщество
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