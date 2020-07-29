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Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google
Ни для кого не секрет, что корпорации собирают данные о своих пользователях, в обиходе это называют слежкой. Если вы не готовы отказаться от Google, но хотите... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:11
роскачество
google
технологии
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
роскачество, google, технологии

Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google

02:20 29.07.2020 (обновлено: 03:11 29.07.2020)
4298
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ни для кого не секрет, что корпорации собирают данные о своих пользователях, в обиходе это называют слежкой. Если вы не готовы отказаться от Google, но хотите повысить степень своей приватности, можно ограничить сведения, которые о вас получает компания, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика и др. Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — объяснил эксперт.
При этом стоит помнить, что часть данных, которые Google собирает о пользователях, компания получает с помощью различных сервисов и приложений, которые зачастую оказываются нужными.
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