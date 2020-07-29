В Приморье возбудили дело против чиновника о халатности при ремонте дорог

По версии следствия, в 2018 году администрация Владивостока заключила муниципальный контракт на ремонт дорог по улицам Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ и Спортивной на общую сумму более 110 миллионов рублей. В качестве одного из требований контракта предусматривалась укладка защитного слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной пять сантиметров.