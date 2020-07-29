В Приморье возбудили дело против чиновника о халатности при ремонте дорог

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности в отношении чиновника мэрии Владивостока, который принял ненадлежащую работу автодорожников по муниципальному контракту, причинив ущерб бюджету в 4 миллиона рублей, сообщает СУСК по Приморскому краю.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатных действий неустановленного сотрудника управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока, по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2018 году администрация Владивостока заключила муниципальный контракт на ремонт дорог по улицам Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ и Спортивной на общую сумму более 110 миллионов рублей. В качестве одного из требований контракта предусматривалась укладка защитного слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной пять сантиметров.
По данным следствия, подрядчик уложил слой меньшей толщины и предоставил в администрацию города акты, содержащие недостоверные сведения об этом. Должностные лица мэрии приняли работу и полностью оплатили ее. Общая сумма фактически невыполненных работ составила почти 4 миллиона рублей.