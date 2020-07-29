ВШЭ выпустила доклад после высказывания профессора о теракте на Дубровке

"Терроризм – это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам неприемлема и недопустима", - уверены составители документа. По их мнению, терроризм следует определять так, чтобы ни у кого не возникло малейшей тени сомнения в том, что насилие не должно быть оправдано.