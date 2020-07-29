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ВШЭ выпустила доклад после высказывания профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустила доклад под названием "Терроризм: недопустимость оправдания". Таким образом университет отреагировал на дискуссию о... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:37
россия
гасан гусейнов
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мовсар бараев
высшая школа экономики (вшэ)
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Гусейнову нее место ни в каком российском вузе. Его место - за решёткой.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, гасан гусейнов, сьюзен зонтаг (розенблатт), мовсар бараев, высшая школа экономики (вшэ), рбк (медиагруппа), беслан, сша, общество

ВШЭ выпустила доклад после высказывания профессора о теракте на Дубровке

02:13 29.07.2020 (обновлено: 07:37 29.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустила доклад под названием "Терроризм: недопустимость оправдания". Таким образом университет отреагировал на дискуссию о возможности оправдания терроризма политическими целями, сообщает РБК.
Ранее журналистка Анна Наринская написала в Facebook о своей давней беседе с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, в которой та назвала захват заложников на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа". Комментарий профессора ВШЭ Гасана Гусейнова о том, что "все правильно сказала Сьюзен Зонтаг", пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма. В самом вузе пообещали дать правовую оценку его высказыванию.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
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В докладе делается вывод, что уничтожение гражданского населения не может иметь никаких оправданий, эти действия нельзя описывать словами, носящими позитивную, тем более героическую окраску.
Международный терроризм, который осуществлялся с территории Чечни в 1994–2009 годах не признан национально-освободительной борьбой в международных организациях, террористические акты в Беслане и в театре на Дубровке мировое сообщество ставит в один ряд с терактами 11 сентября 2001 года в США, подчеркивают авторы доклада.
"Терроризм – это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам неприемлема и недопустима", - уверены составители документа. По их мнению, терроризм следует определять так, чтобы ни у кого не возникло малейшей тени сомнения в том, что насилие не должно быть оправдано.
Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Группа вооруженных бандитов во главе с Мовсаром Бараевым захватила Театральный центр во время показа мюзикла "Норд-Ост". В течение трех дней террористы удерживали более 900 человек — зрителей, актеров и персонал центра, 130 человек из числа заложников погибли.
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РоссияГасан ГусейновСьюзен Зонтаг (Розенблатт)Мовсар БараевВысшая школа экономики (ВШЭ)РБК (медиагруппа)БесланСШАОбщество
Популярные комментарии
Гусейнову нее место ни в каком российском вузе. Его место - за решёткой.
29 июля, 02:36
Svinka Ontherun
9800011
давно пора. и ельцин-центр заодно прочистить как следует
29 июля, 02:33
martin.the.cat
6000000
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