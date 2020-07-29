ВШЭ выпустила доклад после высказывания профессора о теракте на Дубровке

Ранее журналистка Анна Наринская написала в Facebook о своей давней беседе с американской писательницей Сьюзен Зонтаг, в которой та назвала захват заложников на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа". Комментарий профессора ВШЭ Гасана Гусейнова о том, что "все правильно сказала Сьюзен Зонтаг", пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма. В самом вузе пообещали дать правовую оценку его высказыванию.
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В докладе делается вывод, что уничтожение гражданского населения не может иметь никаких оправданий, эти действия нельзя описывать словами, носящими позитивную, тем более героическую окраску.
Международный терроризм, который осуществлялся с территории Чечни в 1994–2009 годах не признан национально-освободительной борьбой в международных организациях, террористические акты в Беслане и в театре на Дубровке мировое сообщество ставит в один ряд с терактами 11 сентября 2001 года в США, подчеркивают авторы доклада.
"Терроризм – это безусловное зло, и любая позитивная коннотация по отношению к террористам неприемлема и недопустима", - уверены составители документа. По их мнению, терроризм следует определять так, чтобы ни у кого не возникло малейшей тени сомнения в том, что насилие не должно быть оправдано.
Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Группа вооруженных бандитов во главе с Мовсаром Бараевым захватила Театральный центр во время показа мюзикла "Норд-Ост". В течение трех дней террористы удерживали более 900 человек — зрителей, актеров и персонал центра, 130 человек из числа заложников погибли.