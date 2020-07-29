В СК рассказали об убийстве сотрудника Росгвардии в Ингушетии

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц его совершивших. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СК.