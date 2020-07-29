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В СК рассказали об убийстве сотрудника Росгвардии в Ингушетии
Преступники, убившие сотрудника Росгвардии в Ингушетии, похитили его табельное оружие и скрылись с места происшествия, сообщается на сайте следственного... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
происшествия
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республика ингушетия
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, происшествия

В СК рассказали об убийстве сотрудника Росгвардии в Ингушетии

01:59 29.07.2020 (обновлено: 07:41 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Преступники, убившие сотрудника Росгвардии в Ингушетии, похитили его табельное оружие и скрылись с места происшествия, сообщается на сайте следственного комитета по республике.
По данным ведомства, преступление произошло вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе. Неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника Росгвардии, который скончался на месте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц его совершивших. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
16 сентября 2019, 05:46
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
1230395612
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ИнгушетияПроисшествия
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