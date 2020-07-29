В СК рассказали об убийстве сотрудника Росгвардии в Ингушетии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Преступники, убившие сотрудника Росгвардии в Ингушетии, похитили его табельное оружие и скрылись с места происшествия, сообщается на сайте следственного комитета по республике.
По данным ведомства, преступление произошло вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе. Неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника Росгвардии, который скончался на месте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору).
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц его совершивших. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СК.
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