Назван способ открыть второе дыхание посреди рабочего дня

Один из наиболее простых и быстрых способов вернуть потерянную концентрацию – это дыхательная техника, рассказала Ирина Хробостова. По ее словам, можно восстановиться всего за пару минут, сидя спокойно с ровной спиной и закрытыми глазами.

"Если вы расстроены чем-то или сильно взволнованы, или у вас лихорадочные мысли, просто перенесите внимание на свое дыхание. Наблюдайте за своим дыханием, за тем, какое оно у вас есть. Через одну-две минуты в таком состоянии ваше дыхание начнет замедляться, а тело расслабляться. Ваш ум тоже начнет расслабляться, и уйдет лихорадочность в поступках и действиях", – объяснила радио Sputnik учитель антистрессовых программ.

Дыхательная техника или дыхательная медитация полезна не только для борьбы с уже имеющимися симптомами потери концентрации. Ирина Хробостова уверяет, что эти приемы можно использовать до возникновения кризиса. Они мобилизуют ваши умения и таланты, например, перед важным совещанием.

"Когда вы медитируете на работе, то самое главное, что с вами происходит – это уходят страхи. Появляется ощущение того, что все возможно. Активнее проявляются ваши таланты. После нескольких минут медитации улучшается интуиция, и у вас появляется понимание того, что надо делать или что делать не нужно. Также вы начинаете лучше контролировать свои эмоции", – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.