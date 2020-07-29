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Назван способ открыть второе дыхание посреди рабочего дня
Поднять концентрацию внимания посредине рабочего дня и открыть в себе внутренние резервы можно с помощью простой дыхательной техники, о которой рассказала радио РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T02:01
здоровье - общество
работа
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, работа, общество

Назван способ открыть второе дыхание посреди рабочего дня

02:01 29.07.2020
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© Depositphotos / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
Мужчина на рабочем месте
© Depositphotos / Tamagochi
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поднять концентрацию внимания посредине рабочего дня и открыть в себе внутренние резервы можно с помощью простой дыхательной техники, о которой рассказала радио Sputnik учитель антистрессовых программ Ирина Хробостова.
К середине стандартного восьмичасового рабочего дня человек гарантированно утрачивает часть внимания и начинает упускать какие-то детали. Если этот эффект достаточно сильный, то в работе могут возникать ошибки, исправление которых влечет за собой нервозность и стресс.
Один из наиболее простых и быстрых способов вернуть потерянную концентрацию – это дыхательная техника, рассказала Ирина Хробостова. По ее словам, можно восстановиться всего за пару минут, сидя спокойно с ровной спиной и закрытыми глазами.

"Если вы расстроены чем-то или сильно взволнованы, или у вас лихорадочные мысли, просто перенесите внимание на свое дыхание. Наблюдайте за своим дыханием, за тем, какое оно у вас есть. Через одну-две минуты в таком состоянии ваше дыхание начнет замедляться, а тело расслабляться. Ваш ум тоже начнет расслабляться, и уйдет лихорадочность в поступках и действиях", – объяснила радио Sputnik учитель антистрессовых программ.

Дыхательная техника или дыхательная медитация полезна не только для борьбы с уже имеющимися симптомами потери концентрации. Ирина Хробостова уверяет, что эти приемы можно использовать до возникновения кризиса. Они мобилизуют ваши умения и таланты, например, перед важным совещанием.
"Когда вы медитируете на работе, то самое главное, что с вами происходит – это уходят страхи. Появляется ощущение того, что все возможно. Активнее проявляются ваши таланты. После нескольких минут медитации улучшается интуиция, и у вас появляется понимание того, что надо делать или что делать не нужно. Также вы начинаете лучше контролировать свои эмоции", – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.
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