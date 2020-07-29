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В Колумбии за сутки выявили рекордное количество заболевших COVID-19
Власти Колумбии зарегистрировали рекордное число новых случаев коронавируса за сутки - 10 284, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T01:57
2020-07-29T01:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
колумбия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, колумбия, в мире