Врач предупредил об опасных последствиях герпеса

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал " Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал " Вечерней Москве ", какие опасные последствия может вызывать герпес.

Специалист напомнил, что данный вирус имеется у 90–95 процентов людей во всем мире, однако проявляется он не у всех. По его словам, герпес — это маркерное заболевание, дающее знать о проблемах с иммунитетом.

Акинфиев отметил, что нормой можно считать появление герпеса до двух раз в течение года, однако более частые "высыпания" являются показателем проблем с иммунитетом, в этом случае следует обратиться к специалисту.

Герпес, предупредил врач, способен поражать не только слизистые, но и нервные волокна. "Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица", - пояснил он.

Кроме того, человек, запустивший болезнь, может приобрести глухоту и потерять зрение, добавил Акинфиев.