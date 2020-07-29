Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575076100.html
Врач предупредил об опасных последствиях герпеса
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал "Вечерней Москве", какие опасные последствия может вызывать герпес. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T01:53
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/92902/91/929029118_0:260:4992:3068_1400x0_80_0_0_fc0a57a620b7185ef26a47abca0dba19.jpg
https://ria.ru/20200724/1574864197.html
https://ria.ru/20200705/1573914761.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/92902/91/929029118_0:260:4992:3068_1400x0_80_0_0_fc0a57a620b7185ef26a47abca0dba19.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/92902/91/929029118_278:0:4715:3328_1400x0_80_0_0_2f19556d7647d51f854773f503073208.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/92902/91/929029118_832:0:4160:3328_1400x0_80_0_0_1f09839ec7762107d7212f930248aa50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье, общество

Врач предупредил об опасных последствиях герпеса

01:53 29.07.2020
4066
© Fotolia / studiovespaПростуда на губах
Простуда на губах
© Fotolia / studiovespa
Простуда на губах. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал "Вечерней Москве", какие опасные последствия может вызывать герпес.
Специалист напомнил, что данный вирус имеется у 90–95 процентов людей во всем мире, однако проявляется он не у всех. По его словам, герпес — это маркерное заболевание, дающее знать о проблемах с иммунитетом.
Вирус герпеса
24 июля, 14:22РИА Наука
Разработан новый метод лечения вируса герпеса
Акинфиев отметил, что нормой можно считать появление герпеса до двух раз в течение года, однако более частые "высыпания" являются показателем проблем с иммунитетом, в этом случае следует обратиться к специалисту.
Герпес, предупредил врач, способен поражать не только слизистые, но и нервные волокна. "Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица", - пояснил он.
Кроме того, человек, запустивший болезнь, может приобрести глухоту и потерять зрение, добавил Акинфиев.
Специалист отметил, что избежать обострения заболевания можно, соблюдая определенные правила. Так, в ветреную погоду необходимо пользоваться гигиенической увлажняющей помадой, употреблять сезонные фрукты и овощи, обеспечивать свой организм витаминами, высыпаться и соблюдать режим.
Девушка показывает язык
5 июля, 14:36
Врачи рассказали, как определить болезни по языку
3988619
Обсудить 0
РоссияЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Автомобиль реанимации
Умер бывший муж певицы Наргиз
Магнетар
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о гонорарах Лолиты
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Газпром" не указал владельца "Академика Черского" в своих активах
Мужчина на рабочем месте
Назван способ открыть второе дыхание посреди рабочего дня
Логотип компании Google
Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
ВШЭ выпустила доклад после высказывания профессора о теракте на Дубровке
Алексей Пушков
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
День ВМФ
Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Мужчина
Эксперт раскрыл главные схемы форекс-мошенников
Здание Государственной Думы РФ
Россия расширит возможности введения санкций против Украины
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК рассказали об убийстве сотрудника Росгвардии в Ингушетии
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев рассказал о ситуации с митингами в Хабаровске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
08:19В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом
08:16Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене
08:15Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца
08:11Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду
08:09Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
08:08СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
08:05Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа
08:02В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
07:56У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
07:50На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
07:45Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
07:41Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
07:36В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
07:35Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
07:33На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
07:09В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
07:04Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
07:03Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
06:51В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек
Лента новостейМолния