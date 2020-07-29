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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 40 тысяч, скончались еще свыше 900 человек, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T01:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса

01:26 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 40 тысяч, скончались еще свыше 900 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 40 816 новых случаев заболевания и 921 летальный исход.
Днем ранее эти показатели составляли 23 284 и 614 соответственно.
За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 483 191 случай заражения, 88 539 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались. Выздоровели 1 721 560 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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