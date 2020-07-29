https://ria.ru/20200729/1575075938.html
В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 40 тысяч, скончались еще свыше 900 человек, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T01:26
2020-07-29T01:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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бразилия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бразилия, в мире