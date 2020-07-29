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Распространение нового коронавируса
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FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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А российская вакцина будет стоить 3-5 долларов, но покупать ее смогут только с российским газом по 400 долларов ка кубометр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, сша, в мире

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

00:59 29.07.2020 (обновлено: 03:56 29.07.2020)
28519
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Такую цену, пишет FT, компания установит для США и других стран с "высоким уровнем дохода".
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Популярные комментарии
А российская вакцина будет стоить 3-5 долларов, но покупать ее смогут только с российским газом по 400 долларов ка кубометр.
29 июля, 01:10
Нефертити Васильевна Фишман
21700019
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