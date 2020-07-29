Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада

По данным телеканала, при нападении террористов погиб командир 29-й бригады 7-й пехотной дивизии иракской армии и сопровождавший его офицер. Военные, сообщает телеканал, прочесывали пустынную местность недалеко от города Хит, в которой ранее были замечены террористы.