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Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
Два иракских офицера погибли, еще двое военнослужащих получили ранения, попав в засаду, устроенную боевиками "Исламского государства"* во вторник вечером в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:44
исламское государство
ирак
в мире
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исламское государство, ирак, в мире

Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада

00:44 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Боец спецподразделения в Багдаде. Архивное фото
КАИР, 29 июл - РИА Новости. Два иракских офицера погибли, еще двое военнослужащих получили ранения, попав в засаду, устроенную боевиками "Исламского государства"* во вторник вечером в провинции Анбар, сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на командование армии.
По данным телеканала, при нападении террористов погиб командир 29-й бригады 7-й пехотной дивизии иракской армии и сопровождавший его офицер. Военные, сообщает телеканал, прочесывали пустынную местность недалеко от города Хит, в которой ранее были замечены террористы.
Во вторник боевики ИГ* атаковали группу иракских военнослужащих на границе с Саудовской Аравией, в результате нападения погиб один и ранены четверо пограничников.
Деревня Башиир в иракской провинции Киркук
Вчера, 15:30
В Ираке предотвратили попытку террористов проникнуть в страну
Также ранее во вторник иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о предотвращении попытки боевиков "Исламского государства" проникнуть на территорию провинции Анбар из Сирии. По данным пресс-службы, силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе в районе города Акашат на севере провинции.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.
*Террористическая организация, запрещена в России
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