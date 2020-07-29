Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада

КАИР, 29 июл - РИА Новости. Два иракских офицера погибли, еще двое военнослужащих получили ранения, попав в засаду, устроенную боевиками "Исламского государства"* во вторник вечером в провинции Анбар, сообщил телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на командование армии.
По данным телеканала, при нападении террористов погиб командир 29-й бригады 7-й пехотной дивизии иракской армии и сопровождавший его офицер. Военные, сообщает телеканал, прочесывали пустынную местность недалеко от города Хит, в которой ранее были замечены террористы.
Во вторник боевики ИГ* атаковали группу иракских военнослужащих на границе с Саудовской Аравией, в результате нападения погиб один и ранены четверо пограничников.
Также ранее во вторник иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о предотвращении попытки боевиков "Исламского государства" проникнуть на территорию провинции Анбар из Сирии. По данным пресс-службы, силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе в районе города Акашат на севере провинции.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию "Львы Джазиры" (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.
*Террористическая организация, запрещена в России
26 июля, 19:54В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары