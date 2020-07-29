https://ria.ru/20200729/1575075193.html
Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
Показатели боевой подготовки в Вооруженных силах России не снизились из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они превышают аналогичные за прошлый год,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:12
2020-07-29T04:54
россия
иван бувальцев
вооруженные силы рф
безопасность
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https://ria.ru/20200707/1573985382.html
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россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван бувальцев, вооруженные силы рф, безопасность
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Показатели боевой подготовки в Вооруженных силах России не снизились из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они превышают аналогичные за прошлый год, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил
генерал-полковник Иван Бувальцев
.
"Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки", – сказал Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".
Он уточнил, что речь идет о стаже практического вождения боевых машин и танков, налёта авиации и наплаванности экипажей кораблей.
Бувальцев отметил, что деятельность военных была организована таким образом, чтобы массовых скоплений личного состава не происходило, но и боеспособность армии при этом не снизилась.
"Возрождена форма подготовки сил Военно-морского флота – сбор-походы кораблей, которая в пик роста заражения населения страны позволила не допустить снижение боеспособности флота, как это случилось на ряде американских кораблей", - добавил генерал-полковник.