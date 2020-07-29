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Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
Показатели боевой подготовки в Вооруженных силах России не снизились из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они превышают аналогичные за прошлый год,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T04:54
россия
иван бувальцев
вооруженные силы рф
безопасность
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РИА Новости
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353
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россия, иван бувальцев, вооруженные силы рф, безопасность

Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии

00:12 29.07.2020 (обновлено: 04:54 29.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНашивки и погоны для военной формы
Нашивки и погоны для военной формы
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Нашивки и погоны для военной формы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Показатели боевой подготовки в Вооруженных силах России не снизились из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они превышают аналогичные за прошлый год, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-полковник Иван Бувальцев.

"Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки", – сказал Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".

Он уточнил, что речь идет о стаже практического вождения боевых машин и танков, налёта авиации и наплаванности экипажей кораблей.
Бувальцев отметил, что деятельность военных была организована таким образом, чтобы массовых скоплений личного состава не происходило, но и боеспособность армии при этом не снизилась.
"Возрождена форма подготовки сил Военно-морского флота – сбор-походы кораблей, которая в пик роста заражения населения страны позволила не допустить снижение боеспособности флота, как это случилось на ряде американских кораблей", - добавил генерал-полковник.
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РоссияИван БувальцевВооруженные силы РФБезопасность
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