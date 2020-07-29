Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии

"Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки, несмотря на условия, с которыми мы столкнулись, не спадала. Об этом свидетельствует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных показателей боевой подготовки", – сказал Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".