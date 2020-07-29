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СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
"Одноклассники" стали самой невостребованной социальной сетью у федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) из четырех наиболее популярных в России,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:10
россия
счетная палата рф
общество
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россия, счетная палата рф, общество

СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств

00:10 29.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Одноклассники" стали самой невостребованной социальной сетью у федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) из четырех наиболее популярных в России, говорится в докладе "Открытость государства в России-2020", подготовленном Счетной палатой совместно с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.
Для оценки были выбраны четыре соцсети - "Вконтакте", "Одноклассники", Instagram и Facebook. Период оценки - с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. Такой временной промежуток позволил оценить работу госорганов в соцсетях в длительной перспективе, а также нивелировать фактор форс-мажора, вызванного распространением коронавируса, отмечается в докладе.
Оценка проводилась по трем направлениям: информирование, соучастие, консультирование. "По результатам оценки, ни одно ведомство не получило максимальный результат. Средний балл для 21 министерства составил 8,5 баллов из возможных 17, для служб, агентств и управлений – только 6,4 балла", - говорится в докладе.
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Отмечается, что такие низкие средние значения вызваны в том числе и тем, что у некоторых ведомств нет аккаунтов ни в одной из четырех наиболее популярных соцсетей. "Оценки показывают, что самой невостребованной среди ФОИВ социальной сетью являются "Одноклассники". Только восемь министерств и шесть ФОИВ из числа агентств, служб и управлений имеют аккаунты в этой соцсети", - сообщается в исследовании.
Добавляется, что российские ведомства чаще всего находят отклик в Instagram. "В этой соцсети у многих ведомств высокие показатели вовлеченности, когда на каждого подписчика приходится хотя бы одна реакция (отметки "Нравится", "Поделиться" или комментарий). При этом показатель "Количество комментариев" (доля комментариев в пересчете на размер аудитории) больше, как правило, в Facebook и во "ВКонтакте", - указывается в докладе.
По результатам оценки, среди министерств лидером по открытости в соцсетях стало Минкультуры (13 из 17 баллов): в министерстве ведут аккаунты в пяти соцсетях, дают содержательные ответы на вопросы, демонстрируют активную и эффективную работу с подписчиками. При этом абсолютным лидером по всем госорганам стала Федеральная антимонопольная служба, набравшая 15 баллов из 17 возможных.
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