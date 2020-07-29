СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году

Данный рейтинг начал публиковаться лишь в прошлом году, а в нынешнем году методология доклада была существенно доработана, хотя направления исследования остались прежними: открытость информации, открытые данные, открытый диалог.

Оценка по этим параметрам охватывает 72 федеральных органа исполнительной власти (ФОИВ) - 21 федеральное министерство и 51 ведомство из числа служб, агентств и управлений. Каждому ведомству присвоен трехбуквенный рейтинг (по каждому направлению), где A означает высокую степень открытости, B – среднюю, а C – низкую.

Отмечается, что больше половины ФОИВ относятся к категории низкого уровня открытости (38 из 72). "В этом году ни одно ведомство не получило оценку ААА, а ФОИВ с высокой степенью открытости признаны только три: Минэнерго России (AAB), Росмолодежь (AAC) и Федеральная служба судебных приставов (ФССП России, – ААС)", - говорится в сообщении.