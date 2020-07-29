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СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
Минэнерго, Росмолодежь и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возглавили рейтинг открытости министерств и ведомств в 2020 году, говорится в докладе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:04
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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353
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россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), счетная палата рф, общество

СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году

00:04 29.07.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минэнерго, Росмолодежь и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возглавили рейтинг открытости министерств и ведомств в 2020 году, говорится в докладе "Открытость государства в России-2020", подготовленном Счетной палатой совместно с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.
Данный рейтинг начал публиковаться лишь в прошлом году, а в нынешнем году методология доклада была существенно доработана, хотя направления исследования остались прежними: открытость информации, открытые данные, открытый диалог.
Оценка по этим параметрам охватывает 72 федеральных органа исполнительной власти (ФОИВ) - 21 федеральное министерство и 51 ведомство из числа служб, агентств и управлений. Каждому ведомству присвоен трехбуквенный рейтинг (по каждому направлению), где A означает высокую степень открытости, B – среднюю, а C – низкую.
Отмечается, что больше половины ФОИВ относятся к категории низкого уровня открытости (38 из 72). "В этом году ни одно ведомство не получило оценку ААА, а ФОИВ с высокой степенью открытости признаны только три: Минэнерго России (AAB), Росмолодежь (AAC) и Федеральная служба судебных приставов (ФССП России, – ААС)", - говорится в сообщении.
Самые низкие оценки среди министерств получили МИД (CBC), Минобороны, (CBC), Минюст (CBC), Минсельхоз (CBC), Минтруд (CBC), Минкомсвязь (CBC), Минэкономразвития (CBC) и Минобрнауки (CCB), следует из доклада.
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РоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Счетная палата РФОбщество
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