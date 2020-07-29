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Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Исследователи установили, что гены, ответственные за метаболизм железа в организме, связаны с продолжительностью жизни. Кроме того, выявили участки генома,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:00
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геном, днк, гормоны, биология, здоровье, открытия - риа наука, швеция, ирландия, исландия

Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго

08:00 29.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк106 лет исполнилось старейшей жительнице Симферопольского района Крыма Агафье Дьячковой
106 лет исполнилось старейшей жительнице Симферопольского района Крыма Агафье Дьячковой
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Исследователи установили, что гены, ответственные за метаболизм железа в организме, связаны с продолжительностью жизни. Кроме того, выявили участки генома, добавляющие человеку несколько лет. РИА Новости разбирается, чем еще выделяются потенциальные долгожители.

Железное доказательство

Высокий уровень железа в крови сокращает жизнь, утверждают британские и немецкие исследователи. А если содержание этого микроэлемента в организме остается в пределах нормы, возрастные изменения, наоборот, замедляются.
Известно, что железо влияет на способность бороться с инфекциями. При многих возрастных заболеваниях, например болезни Паркинсона или поражениях печени, фиксируют слишком высокое или чересчур низкое количество этого микроэлемента. Поэтому ученые предположили, что метаболизм железа — важный фактор склонности к долголетию и состояния здоровья в преклонные годы.
Это подтверждает анализ огромного массива генетических данных, полученных из открытых международных баз. Оказалось, что участки ДНК, связанные с этими показателями, также влияют на метаболизм железа.
По словам авторов работы, их результаты объясняют, почему чрезмерное потребление красного мяса, богатого железом, коррелирует с риском возрастных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Исследователи не исключают, что препарат, регулирующий уровень железа в организме, мог бы не только добавить несколько лет жизни, но и обеспечить здоровую и активную старость.
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Родительский подарок

В 2015 году американские и итальянские специалисты, изучив данные восьмисот человек старше ста лет и пяти тысяч старше 90, выявили четыре гена долголетия: CDKN2B, связанный с регуляцией жизненных циклов клеток, SH2B3, ABO, определяющие группу крови, и один из генов HLA, отвечающий за распознавание иммунной системой клеток собственного организма.
Четыре года спустя международная команда исследователей описала уже 12 участков генома, различные варианты которых коррелировали с продолжительностью жизни. Главным образом это были области, формирующие предрасположенность к серьезным заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым и диабету второго типа, а также болезням, которые возникают из-за курения. При этом гены, ассоциированные со злокачественными опухолями, не имеющими отношения к табачной зависимости, значимого влияния на продолжительность жизни не оказывают.
Кроме того, эффект тех или иных генетических вариаций меняется с возрастом. Одни представляют опасность для молодых, другие — только после 60-70 лет.
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Половой вопрос

Согласно сразу нескольким научным работам, продолжительность жизни сильно зависит от пола: самки практически всех видов млекопитающих в среднем живут дольше самцов.
В эксперименте исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско, искусственно вырастивших мышей с классическим набором хромосом XX и XY, а также "трансгендерных" XY-самок и XX-самцов, раньше умирали грызуны с мужским хромосомным набором XY. Нормальные самки и "неправильные" ХХ-самцы жили значительно дольше.
Причем среди грызунов-долгожителей преобладали особи, у которых к женским хромосомам прилагались женские половые железы. По мнению авторов работы, это указывает на то, что в яичниках есть гормоны и другие сигнальные молекулы, продлевающие жизнь и замедляющие старение.
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Хромосома долголетия. Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
С этим согласны немецкие и датские ученые, проанализировавшие демографическую ситуацию в самые суровые времена — в период работорговли на острове Тринидад, во время эпидемии кори в Исландии и голода в Швеции, Ирландии и на Украине. Выяснилось, что практически везде женщины в среднем жили дольше мужчин.
Как отмечают исследователи, представители сильного пола более уязвимы из-за тестостерона, способного нарушить работу иммунной системы. Женский половой гормон эстроген, наоборот, обладает противовоспалительным эффектом.

Кому всегда хорошо

Согласно работе американских медиков, на продолжительность жизни влияет и мировоззрение человека. Изучив данные полутора тысяч мужчин и примерно 70 тысяч женщин, специалисты выяснили, что наиболее оптимистичные — это определялось специальным тестированием — как правило, живут на 11-15 процентов дольше.
Это можно объяснить тем, что неунывающие люди реже страдают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Кроме того, они чаще придерживаются здорового образа жизни.
Еще один фактор, предполагают авторы работы, — уверенность оптимистов в своих силах. Они менее эмоционально реагируют на трудные ситуации и быстрее восстанавливаются после стресса.
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Больше знаешь, дольше живешь

Важен и уровень образования, точнее генетическая предрасположенность к нему, считает международный коллектив ученых. По разным данным, наследуемость этого признака оценивается от 20 (в молекулярно-генетических исследованиях) до 60 процентов (когда сравнивают успехи близнецов).
На основании информации о двухстах тысячах европейцев выяснили, что чем выше так называемый полигенный балл — совокупность генетических вариантов, по которым биологи определяют тягу к знаниям, тем дольше живет человек.
Впрочем, авторы работы отмечают, что выявленная корреляция лишь статистическая, а не причинно-следственная.
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