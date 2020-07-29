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Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Первое полугодие текущего года не баловало человечество хорошими новостями, но любая негативная тенденция рано или поздно заканчивается. Комментируя отчетность... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:00
илон маск
tesla
авторы
в мире
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Сергей Савчук
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575062247_0:0:3203:1802_1400x0_80_0_0_968ef55dffa665cccc4e1d34fc0546d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, tesla, авторы, в мире

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

08:00 29.07.2020
1275
© REUTERS / Steve Nesius/File PhotoИлон Маск
Илон Маск
© REUTERS / Steve Nesius/File Photo
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Первое полугодие текущего года не баловало человечество хорошими новостями, но любая негативная тенденция рано или поздно заканчивается. Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
Переосмыслив предыдущий опыт, Маск намерен расширить спектр интересов и технических задач. Если раньше деятельность компании концентрировалась на трех направлениях: производстве, хранении и правильном потреблении энергии, то в рамках реализации новой идеи главный технократ планеты обещает также решить проблему экологически чистого и дешевого отопления, охлаждения, электропитания для всех бытовых приборов и многого другого. То есть целевой рынок практически не имеет границ, и новые дома потенциально заинтересуют жителей как жарких регионов, так и областей, где полгода лежит снег.
Последним, к примеру, господин Маск предлагает соорудить под каждым домом некий геотермальный "аккумулятор", на протяжении лета накапливающий тепло, а с наступлением холодов обогревающий строение при помощи насосов, причем регулировка температуры будет выполняться автоматически благодаря искусственному интеллекту и фирменным чипам Tesla. Каждый новый дом обещают оборудовать умной HVAC-системой (отопления, вентиляции и кондиционирования), которая по встроенным в пол и стены магистралям будет повышать или понижать температуру внутри помещений. А еще в новых домах будет реализована система электропитания, оперирующая одновременно постоянным и переменным токами.
Учитывая невероятную публичность и популярность господина Маска, можно не сомневаться, что его инициатива будет подаваться как очередной технический прорыв и шаг в светлое будущее. Очень хотелось бы верить в реальность технологических претензий руководителя Tesla и SpaceX, но, увы, пока не получается.
Илон Маск
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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
Илон Маск в среде прогрессивной молодежи занимает позицию где-то между техномессией и гениальным энтузиастом. Правда, реальных успехов за ним лично пока негусто — если не считать его личной заслугой оплаченные из американской госказны, имеющие довольно смутную бухгалтерию и пользующиеся массой казенных преференций "частные космические ракеты".
Вспомним основные изобретения, которые сетевая молва приписывает господину Маску.
Начать нужно с платежной системы PayPal. Считается, что ее придумал наш герой, однако это не так. Предтечей PayPal была компания Confinity, образованная в 1998 году и занимавшаяся написанием софта для популярных в ту пору устройств-наладонников. Именно внутри этой компании в 1999 году была придумана электронная система быстрого перевода денег, и никакой Илон Маск в этом не участвовал. Потому что в то время он пытался запустить онлайн-банк X.com, но смог лишь накопить долги в размере десяти миллионов долларов. Confinity, получившая обширное финансирование, покупает в числе ряда прочих аналогичных разработок стартап Маска, а ему предлагает заниматься рекламой и маркетингом. Спустя некоторое время набравший обороты и популярность PayPal за полтора миллиарда долларов приобретает eBay, а Илон Маск получает свою долю и первый личный капитал.
В 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг создают и начинают реализацию концепции электрического спорткара, придумав попутно и название Tesla Motors. В 2005-м при поддержке Lotus в мир выходит первый серийный Tesla Roadster, Илон Маск в то время даже не директор, а всего лишь представитель инвестора в совете директоров. Соответственно, утверждение, что первая Tesla появилась на свет тремя годами позже и исключительно благодаря техническому гению Маска, тоже далеко от истины.
Автомобиль Tesla Roadster
23 июля, 11:20
Кругом завистники? Tesla обвинила конкурентов в краже коммерческой тайны
Сегодня Tesla продает в год в среднем 360 тысяч электрокаров собственного производства, правда, продажи тут же падают, а магазины закрываются, стоит лишь местному правительству лишить компанию льготных условий. Как это было, например, в 2017-м в Гонконге.
Дальше — больше.
Благодаря несомненному артистизму и пониманию запросов аудитории Илон Маск анонсирует ряд масштабных проектов. Наиболее известный среди них, конечно же, Hyperloop. Официальный старт проекту дан в 2013 году, строительство вакуумных транспортных линий анонсировалось в формате "в самом ближайшем будущем", а за возможность приобщиться к прогрессу бились страны от Саудовской Аравии до Украины. На текущий момент новостей по проекту нет, а сам идейный вдохновитель тщательно обходит Hyperloop в своих интервью.
Затем были проекты электрического грузовика, Cybertruck, Boring company и трехкилометрового тоннеля под Нью-Йорком, где вместо некрасивого вагона метро по рельсам катался автомобиль Tesla. Все они на поверку оказывались буффонадой и надувательством.
Применительно к идее строительства домов будущего интересны два конкретных проекта. Это Powerwall и замена традиционной электрогенерации в Австралии на альтернативную.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
31 октября 2019, 15:53
Эксперты оценили, насколько нужны Москве технологии Илона Маска
Еще в 2015 году человечеству представили настенную АКБ с амбициозным названием Powerwall. Подразумевалось, что этот по сути большой бесперебойник будет накапливать электроэнергию и умно ее распределять внутри квартиры, позволяя даже заряжать электромобиль. Стоимость одного базового Powerwall начиналась от 3,5 тысячи долларов, однако к нему обязательно нужно было докупить инвертор StorEdge, который стоил столько же.
Люди с неромантическим складом ума быстро подсчитали, что при средней стоимости 53 цента за киловатт-час срок окупаемости настенного счастья составит чуть менее сорока лет, да и зарядить личную Tesla от трехкиловаттной батарейки слегка проблематично.
В 2017 году Илон Маск пообещал всего за сто дней спасти штат Южная Австралия, где на волне экологической истерии закрыли угольную электростанцию Hazelwood, из-за чего 1,7 миллиона жителей штата столкнулись с веерными отключениями. Вместо Hazelwood мощностью 1600 мегаватт на месте была построена солнечная установка и аккумуляторная станция Hornsdale Power Reserve мощностью всего 100 мегаватт. Это обеспечило светом тридцать тысяч домохозяйств, правда, цены на электроэнергию сразу же взмыли в небо. Спустя три года стоимость киловатт-часа в Южной Австралии на треть выше, чем в других штатах, и в два раза дороже, чем в США, откуда к ним прибыл спаситель.
Американские доллары
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Tesla перестала получать субсидии от властей США, заявил Илон Маск
По сути, свежий проект умных домов слеплен из старых и доказавших свою полную несостоятельность задумок, а потому революция на рынке жилого строительства, увы, с высокой вероятностью отменяется.
Илон Маск заслуженно войдет в историю человечества как умелый технопопулист, играющий на ожиданиях стремительно инфантилизирующегося общества, занятого защитой прав очередных меньшинств, а не изучением физики и математики. И упрекнуть его в чем-то нельзя просто потому, что он дает людям именно то, чего они хотят. Не сложную скучную науку, а красивые картинки, яркие обещания и имитацию хайтека. Просто, быстро и понятно, эдакий фастфуд для мечтающего мозга.
Жаль только, что к настоящему прогрессу все это не имеет ни малейшего отношения.
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Илон МаскTeslaАвторыВ мире
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