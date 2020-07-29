https://ria.ru/20200729/1575060919.html
Камеры в Пермском крае будут распознавать "черных" лесорубов
Пермский край стал первым на Урале регионом, внедрившим функцию отслеживания "черных" лесорубов с помощью комплексов фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:42
2020-07-29T07:42
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пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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хорошие новости, пермский край
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пермский край стал первым на Урале регионом, внедрившим функцию отслеживания "черных" лесорубов с помощью комплексов фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
На 11 камерах, расположенных вблизи лесов, появилась функция распознавания перевозимого груза: технология позволяет вычислять в потоке транспорта лесовозы. Благодаря такой опции можно увидеть, правильно ли перевозятся лесные ресурсы, не нарушает ли водитель установленный маршрут и имеет ли он разрешение на перевозку.
С помощью нейронных сетей комплекс распознает изображение на фотографии, определяет не только форму предмета, но и цвет, фактуру, а также может отличать лесовозы разных типов в разное время суток и при разном освещении. Как показала практика, камеры с точностью до 90% определяют тип транспортного средства, его номер и вид перевозимого груза (круглые лесоматериалы).
Далее все зафиксированные изображения грузового транспорта, перевозящего лес, направляются в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Такой цифровой автоматический контроль позволяет фиксировать деятельность не только легальных перевозчиков, но и "черных" лесорубов и снижать объемы незаконной вырубки и транспортировки древесины.
Помимо этого пункты фотовидеофиксации и весогабаритного контроля помогают бороться с перевесом фур, которые зачастую портят дорожное покрытие.