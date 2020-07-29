Камеры в Пермском крае будут распознавать "черных" лесорубов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пермский край стал первым на Урале регионом, внедрившим функцию отслеживания "черных" лесорубов с помощью комплексов фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На 11 камерах, расположенных вблизи лесов, появилась функция распознавания перевозимого груза: технология позволяет вычислять в потоке транспорта лесовозы. Благодаря такой опции можно увидеть, правильно ли перевозятся лесные ресурсы, не нарушает ли водитель установленный маршрут и имеет ли он разрешение на перевозку.

С помощью нейронных сетей комплекс распознает изображение на фотографии, определяет не только форму предмета, но и цвет, фактуру, а также может отличать лесовозы разных типов в разное время суток и при разном освещении. Как показала практика, камеры с точностью до 90% определяют тип транспортного средства, его номер и вид перевозимого груза (круглые лесоматериалы).

Далее все зафиксированные изображения грузового транспорта, перевозящего лес, направляются в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Такой цифровой автоматический контроль позволяет фиксировать деятельность не только легальных перевозчиков, но и "черных" лесорубов и снижать объемы незаконной вырубки и транспортировки древесины.