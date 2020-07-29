Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200729/1575060919.html
Камеры в Пермском крае будут распознавать "черных" лесорубов
Пермский край стал первым на Урале регионом, внедрившим функцию отслеживания "черных" лесорубов с помощью комплексов фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:42
хорошие новости
хорошие новости
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575058232_0:76:1501:920_1400x0_80_0_0_9456ac8bd1dace2bafaef9d850800de8.jpg
https://ria.ru/20200710/1574136009.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575058232_0:76:1501:920_1400x0_80_0_0_9456ac8bd1dace2bafaef9d850800de8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575058232_37:0:1394:1018_1400x0_80_0_0_1cdbae1aaaf5376fbd46595ca1e696be.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575058232_207:0:1225:1018_1400x0_80_0_0_7ca48cf446c420db7db3da687f53cba6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, пермский край

Камеры в Пермском крае будут распознавать "черных" лесорубов

07:42 29.07.2020
94
© РИА Новости / Илья НаймушинЛесовоз везет древесину
Лесовоз везет древесину
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пермский край стал первым на Урале регионом, внедрившим функцию отслеживания "черных" лесорубов с помощью комплексов фотовидеофиксации, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
На 11 камерах, расположенных вблизи лесов, появилась функция распознавания перевозимого груза: технология позволяет вычислять в потоке транспорта лесовозы. Благодаря такой опции можно увидеть, правильно ли перевозятся лесные ресурсы, не нарушает ли водитель установленный маршрут и имеет ли он разрешение на перевозку.
С помощью нейронных сетей комплекс распознает изображение на фотографии, определяет не только форму предмета, но и цвет, фактуру, а также может отличать лесовозы разных типов в разное время суток и при разном освещении. Как показала практика, камеры с точностью до 90% определяют тип транспортного средства, его номер и вид перевозимого груза (круглые лесоматериалы).
Автобусная остановка в Железноводске
10 июля, 08:00Хорошие новости
Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии
Далее все зафиксированные изображения грузового транспорта, перевозящего лес, направляются в краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Такой цифровой автоматический контроль позволяет фиксировать деятельность не только легальных перевозчиков, но и "черных" лесорубов и снижать объемы незаконной вырубки и транспортировки древесины.
Помимо этого пункты фотовидеофиксации и весогабаритного контроля помогают бороться с перевесом фур, которые зачастую портят дорожное покрытие.
000000
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиПермский край
Рекомендуем
Мужчина с ноутбуком
Бизнесменов Приморья научат продавать товары на онлайн-площадках Китая
Иногда, говорит Ибрагим, дети просят потрогать его железную ногу
Как танцор потерял в теракте ногу, но нашел себя
Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017
"Перепутал НАТО с торговлей". Почему Россия не хочет в "Большую семерку"
Мужчины в защитных масках готовятся поднять Кисву перед началом хаджа в Большой мечети в Мекке
Российских мусульман лишили хаджа. И поставили перед выбором
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
Не просто косметика: удивительные факты о губной помаде
106 лет исполнилось старейшей жительнице Симферопольского района Крыма Агафье Дьячковой
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Автопортрет Винсента ван Гога
"Глядя на звезды, мне хочется мечтать". Что вы знаете о Ван Гоге?
Здание Присутственных мест и Магистрата
"Тверская Венеция": почему стоит побывать в Вышнем Волочке
Алексей Пушков
Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Пробирки с кровью
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о гонорарах Лолиты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
08:19В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом
08:16Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене
08:15Способное достроить "Северный поток — 2" судно сменило владельца
08:11Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду
08:09Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
08:08СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
08:05Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа
08:02В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
07:56У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
07:50На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
07:45Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
07:41Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
07:36В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
07:35Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
07:33На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
07:09В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
07:04Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
07:03Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
06:51В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек
Лента новостейМолния