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Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
Британский актер Том Холланд, получивший известной после роли Человека-паука в блокбастерах Marvel, подтвердил в инстаграме роман с Надей Паркес, опубликовав... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T01:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес

01:13 29.07.2020
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© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AFP/Paul ArchuletaБританский актер Том Холланд и актриса Надя Паркес
Британский актер Том Холланд и актриса Надя Паркес
© Фото : РИА Новости/Екатерина Чеснокова, AFP/Paul Archuleta
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Британский актер Том Холланд, получивший известной после роли Человека-паука в блокбастерах Marvel, подтвердил в инстаграме роман с Надей Паркес, опубликовав фотографию с ней, сообщает Daily Mail.
И хотя на фотографии лицо девушки закрыто маской, по информации издания, на снимке изображена именно Надя Паркес, актриса из научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и мини-сериала "Испанская принцесса".
Как ранее рассказывал источник Daily Mail, Холланд встречается с Паркес несколько месяцев. Их романтические отношения начались весной, когда в Лондоне объявили пандемию коронавируса и массовую самоизоляцию.

"Они вместе ушли на карантин, и были этому рады", – подчеркнул инсайдер.

Многие поклонники обрадовались за актера, а некоторые начали шутить над Джейком Джилленхол, с которым Холланд подружился во время работы над фильмом "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год): "Сердце Джейка теперь, наверное, разбито", "Может, это и есть Джилленхол, только в парике и маске?", "Главное, не плачь, Джейк Джилленхол".
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КультураТом ХолландНовости культурыШоу-бизнесДжейк ДжилленхолЛондон
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