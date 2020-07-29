Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес

И хотя на фотографии лицо девушки закрыто маской, по информации издания, на снимке изображена именно Надя Паркес, актриса из научно-фантастического сериала "Доктор Кто" и мини-сериала "Испанская принцесса".

Как ранее рассказывал источник Daily Mail, Холланд встречается с Паркес несколько месяцев. Их романтические отношения начались весной, когда в Лондоне объявили пандемию коронавируса и массовую самоизоляцию.

Многие поклонники обрадовались за актера, а некоторые начали шутить над Джейком Джилленхол, с которым Холланд подружился во время работы над фильмом "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год): "Сердце Джейка теперь, наверное, разбито", "Может, это и есть Джилленхол, только в парике и маске?", "Главное, не плачь, Джейк Джилленхол".