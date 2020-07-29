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В России разработали аналог "змеиного зрения"
Новую технологию производства инфракрасных фотоприемных матриц разработали ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" на базе Национального исследовательского... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:00
технологии
риа наука
россия
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технологии, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт»

В России разработали аналог "змеиного зрения"

03:00 29.07.2020
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© Depositphotos / rdonarАльпийская весенняя горная тропа на инфракрасном фото
Альпийская весенняя горная тропа на инфракрасном фото
© Depositphotos / rdonar
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Новую технологию производства инфракрасных фотоприемных матриц разработали ученые Центра компетенций НТИ "Сенсорика" на базе Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ), сообщила пресс-служба вуза. По мнению специалистов университета, данная технология позволит камерам "видеть" в инфракрасном диапазоне подобно комарам, некоторым видам рыб и змей.
Такая особенность зрения позволяет ее обладателям успешно охотиться в темноте или в холодных водоемах: теплокровная добыча выглядит контрастно на более прохладном фоне. Камеры с такими фотоматрицами смогут различать объекты в тумане, условиях запыленности и даже за непрозрачными преградами, говорится в сообщении вуза.
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По словам авторов разработки, сейчас в мире широко распространена технология производства матриц на основе кремния, но она обладает меньшими функциональными возможностями, чем изготовление фотоприемников на основе гетероструктурных соединений индий-галий-мышьяк (InGaAs) на подложке из фосфида индия.
"Гетероструктура – это последовательность тонких слоев, которые выращены друг за другом. Из таких слоев состоит и сама подложка. На этой подложке сформирована матрица разрешением 516х625 пикселей, размер одного пикселя составляет менее 20 мкм", – рассказал доцент кафедры квантовой физики и наноэлектроники НИУ МИЭТ Владимир Егоркин.
По его словам, созданный детектор работает в спектральном диапазоне 0,9–1,7 мкм. Одним из важных преимуществ применения детекторов в инфракрасном (ИК) диапазоне является то, что, по сравнению с видимой частью спектра, рэлеевское рассеяние (рассеяние света без изменения длины волны) в длинноволновой части спектра намного меньше. Поэтому камеры, работающие в коротковолновом ИК-диапазоне, могут видеть через пыль или туман значительно лучше, чем камеры, работающие в видимом диапазоне.
Также разработчики сообщили, что новая технология позволяет производителям России встать в один ряд с мировыми лидерами в области разработки и создания ИК-фотоприемных матриц и изготавливать камеры типа ANDANTA, FPA640x512-TE2, Germany, Xenics, XSW-640, Belgium.
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Помимо задач ночного видения, приборы на основе фотоприемных устройств ближнего и коротковолнового ИК-диапазонов имеют широкое применение. Они используются для анализа отказов в микроэлектронной и полупроводниковой промышленности, неинвазивной оптической когерентной томографии в медицине и других задач.
Большая часть оптических материалов, таких как окна приемников, линзы или различные покрытия, работают и в инфракрасном диапазоне длин волн, что позволяет применять эти детали при конструировании устройств, значительно снижая их конечную стоимость.
В дальнейшем новая технология будет предложена микроэлектронным российским предприятиям, у которых есть в наличии оборудование для работы с широкозонными полупроводниковыми материалами, рассказал проректор по научной работе НИУ МИЭТ, директор Центра компетенций НТИ "Сенсорика" Сергей Гаврилов.
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"При этом параметры конечной продукции инфракрасных фотоприемных устройств будет определять потребитель технологии исходя из конъюнктуры рынка. Разработанная в нашем центре технология изготовления ИК-фотоприемных модулей позволит создавать и производить конкурентоспособную конечную продукцию – инфракрасные фотоприемные устройства (ИК ФПУ)", – подчеркнул он.
Также Гаврилов отметил, что в ближайшем будущем в рамках деятельности Центра компетенций НТИ "Сенсорика" предполагается разработка технологии посадки изготовленных матриц на мультиплексорное устройство методом перевёрнутого чипа ("флип-чип") или посадки на матрицу контактов "бампов" (шариков или столбиков припоя) кристалла.
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