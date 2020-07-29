Опубликован трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На YouTube-канале компании HBO опубликовали трейлер драматического мини-сериала "Мы те, кто мы есть", созданного номинантом на премию "Оскар" Лукой Гуаданьино. Главные роли в нем исполнили: звезда хоррора "Оно" Джек Дилан Грейзер и начинающая актриса Джордан Кристин Симон.

Фрейзер (Грейзер), 14-летний неуверенный в себе подросток, переезжает вместе с родителями из Нью-Йорка в Италию, где находится американская военная база. Там он знакомится с активной и смелой девочкой по имени Кейтлин (Симон). Они становятся друзьями. Но не все этому рады.

Вместе Диланом Грейзером и Джордан Кристин Симон в многосерийном фильме, состоящем из восьми эпизодов, снялись: Хлоя Севиньи, Кид Кади, Фэйс Алаби, Франческа Скорсезе, Кори Найт, Бен Тейлор и другие.