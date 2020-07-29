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Опубликован трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
На YouTube-канале компании HBO опубликовали трейлер драматического мини-сериала "Мы те, кто мы есть", созданного номинантом на премию "Оскар" Лукой Гуаданьино... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, hbo, нью-йорк (город), италия

Опубликован трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"

10:34 29.07.2020
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На YouTube-канале компании HBO опубликовали трейлер драматического мини-сериала "Мы те, кто мы есть", созданного номинантом на премию "Оскар" Лукой Гуаданьино. Главные роли в нем исполнили: звезда хоррора "Оно" Джек Дилан Грейзер и начинающая актриса Джордан Кристин Симон.
Фрейзер (Грейзер), 14-летний неуверенный в себе подросток, переезжает вместе с родителями из Нью-Йорка в Италию, где находится американская военная база. Там он знакомится с активной и смелой девочкой по имени Кейтлин (Симон). Они становятся друзьями. Но не все этому рады.
Вместе Диланом Грейзером и Джордан Кристин Симон в многосерийном фильме, состоящем из восьми эпизодов, снялись: Хлоя Севиньи, Кид Кади, Фэйс Алаби, Франческа Скорсезе, Кори Найт, Бен Тейлор и другие.
Премьера шоу "Мы те, кто мы есть" состоится 14 сентября на HBO.
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