https://ria.ru/20200729/1575054209.html
Норвежец установил рекорд по длительности исполнения песен Элвиса Пресли
Норвежец Кьелл Хеннинг Бьорнстад со сценическим псевдонимом "Кьелл Элвис" пел онлайн песни "короля" рок-н-ролла в течение 50 часов 50 минут и 50 секунд,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T02:14
2020-07-29T02:14
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, элвис пресли, осло, мьянма
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости
. Норвежец Кьелл Хеннинг Бьорнстад со сценическим псевдонимом "Кьелл Элвис" пел онлайн песни "короля" рок-н-ролла в течение 50 часов 50 минут и 50 секунд, сообщает
DW.
"Больше я никогда этого делать не буду", — заявил он после выступления, трансляцию которого вело норвежское издание VG.
В результате Бьорнстад побил предыдущий мировой рекорд (43 часа 11 минут и 11 секунд). Его установил немец Томас Гете в 2004 году.
Певец делал перерывы на пять минут каждый час, выступая в одном из пабов в центре Осло. Во время исполнения он сидел или ходил по сцене. Когда он спел все песни Элвиса, то начал заново.
Выступал норвежец под наблюдением врача и регулярно пил теплую воду с медом и лимоном. От кофе он отказался, заменив его на фрукты, батончики мюсли и смузи.
Его менеджер уточнил, что любимая песня исполнителя – “An American Trilogy”, также несколько раз он спел "Teddy Bear". В последние часы его голос сильно охрип.
Перед выступлением певец попросил фанатов делать пожертвования, которые пойдут на строительство больницы в Мьянме.