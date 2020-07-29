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Норвежец установил рекорд по длительности исполнения песен Элвиса Пресли
Норвежец Кьелл Хеннинг Бьорнстад со сценическим псевдонимом "Кьелл Элвис" пел онлайн песни "короля" рок-н-ролла в течение 50 часов 50 минут и 50 секунд,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T02:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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музыка, новости культуры, элвис пресли, осло, мьянма

Норвежец установил рекорд по длительности исполнения песен Элвиса Пресли

02:14 29.07.2020
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© AFP 2020 / NTB Scanpix/Fredrik HagenКьелл Хеннинг Бьорнстад
Кьелл Хеннинг Бьорнстад
© AFP 2020 / NTB Scanpix/Fredrik Hagen
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Норвежец Кьелл Хеннинг Бьорнстад со сценическим псевдонимом "Кьелл Элвис" пел онлайн песни "короля" рок-н-ролла в течение 50 часов 50 минут и 50 секунд, сообщает DW.
"Больше я никогда этого делать не буду", — заявил он после выступления, трансляцию которого вело норвежское издание VG.
В результате Бьорнстад побил предыдущий мировой рекорд (43 часа 11 минут и 11 секунд). Его установил немец Томас Гете в 2004 году.
Певец делал перерывы на пять минут каждый час, выступая в одном из пабов в центре Осло. Во время исполнения он сидел или ходил по сцене. Когда он спел все песни Элвиса, то начал заново.
Выступал норвежец под наблюдением врача и регулярно пил теплую воду с медом и лимоном. От кофе он отказался, заменив его на фрукты, батончики мюсли и смузи.
Его менеджер уточнил, что любимая песня исполнителя – “An American Trilogy”, также несколько раз он спел "Teddy Bear". В последние часы его голос сильно охрип.
Перед выступлением певец попросил фанатов делать пожертвования, которые пойдут на строительство больницы в Мьянме.
Элвис Пресли и Джастин Бибер
25 февраля, 19:10Культура
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КультураМузыкаНовости культурыЭлвис ПреслиОслоМьянма
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