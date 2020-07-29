Норвежец установил рекорд по длительности исполнения песен Элвиса Пресли

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Норвежец Кьелл Хеннинг Бьорнстад со сценическим псевдонимом "Кьелл Элвис" пел онлайн песни "короля" рок-н-ролла в течение 50 часов 50 минут и 50 секунд, . Норвежец Кьелл Хеннинг Бьорнстад со сценическим псевдонимом "Кьелл Элвис" пел онлайн песни "короля" рок-н-ролла в течение 50 часов 50 минут и 50 секунд, сообщает DW.

"Больше я никогда этого делать не буду", — заявил он после выступления, трансляцию которого вело норвежское издание VG.

В результате Бьорнстад побил предыдущий мировой рекорд (43 часа 11 минут и 11 секунд). Его установил немец Томас Гете в 2004 году.

Певец делал перерывы на пять минут каждый час, выступая в одном из пабов в центре Осло. Во время исполнения он сидел или ходил по сцене. Когда он спел все песни Элвиса, то начал заново.

Выступал норвежец под наблюдением врача и регулярно пил теплую воду с медом и лимоном. От кофе он отказался, заменив его на фрукты, батончики мюсли и смузи.

Его менеджер уточнил, что любимая песня исполнителя – “An American Trilogy”, также несколько раз он спел "Teddy Bear". В последние часы его голос сильно охрип.