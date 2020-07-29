Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200729/1575052477.html
В Китае верблюд прошел 100 километров ради воссоединения с хозяином
В регионе Внутренняя Монголия верблюд прошел более ста километров, чтобы вернуться к прежнему хозяину, сообщает Truth Theory. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:39
туризм
туризм
новости - туризм
китай
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153024/63/1530246321_0:287:4000:2537_1400x0_80_0_0_8a5837b0f1cf936ebc6cf5e9d11dae01.jpg
https://ria.ru/20200723/1574717784.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153024/63/1530246321_0:287:4000:2537_1400x0_80_0_0_8a5837b0f1cf936ebc6cf5e9d11dae01.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153024/63/1530246321_448:0:4000:2664_1400x0_80_0_0_01a62db89f7600ddf9a74d396c26db0b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153024/63/1530246321_1002:0:3666:2664_1400x0_80_0_0_a216ad8dee301167c77d2137d3e156be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, китай, животные

В Китае верблюд прошел 100 километров ради воссоединения с хозяином

00:39 29.07.2020
210
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВерблюд Феникс
Верблюд Феникс
© РИА Новости / Светлана Самсонова
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В регионе Внутренняя Монголия верблюд прошел более ста километров, чтобы вернуться к прежнему хозяину, сообщает Truth Theory.
Бывшего хозяина зовут Темур, он продал свою 20-летнюю верблюдицу другому пастуху осенью 2019 года. Но спустя восемь месяцев животное решило вернуться к своему первому владельцу. Верблюдица сбежала и преодолела более 100 километров по горам, степям и пустыням. Темур обнаружил на ее шкуре шрамы и ссадины — их она получила, перелезая через заборы и заграждения.
Он позднее связался с пастухом, от которого сбежал верблюд, и предложил ему взамен другое животное.
Преданную верблюдицу Темур решил оставить себе, и за все испытания, которая она прошла, подарил ей хадак — ритуальный буддийский шарф, который вручается по особым случаям в знак признательности и уважения.
Кошка Мокка, найденная после 10 лет пропажи
23 июля, 03:12Туризм
В США нашелся кот, потерянный десять лет назад
200001
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайЖивотные
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
У 65 из 94 спасенных на Мальте мигрантов обнаружили коронавирус
Передние глаза-“дальномеры” паука-скакуна Hasarius adansoni
В Австралии паук позвонил в дверь местному жителю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
Боец спецподразделения в Багдаде
Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
Министр курортов Кубани Светлана Балаева
Светлана Балаева: отдых на курортах Кубани не подорожал
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе
Отметка сброса атомной бомбы
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" ждет рост перевозок на 20-25% с открытием рейсов за рубеж
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
Йемен
Власти и сепаратисты юга Йемена согласились создать новое правительство
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о минировании
Тель-Авив
Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
Разрушения в порту города Корпус Кристи в Техасе после урагана Ханна
В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли три человека
Кьелл Хеннинг Бьорнстад
Норвежец установил рекорд по длительности исполнения песен Элвиса Пресли
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии, Идлибе и Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Консульство России в Дананге закрылось для посетителей из-за COVID-19
08:19В Узбекистане выявили 663 новых случая заражения коронавирусом
08:16Американские эксперты отметили активность КНДР на полигоне в Йонбене
08:15Трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать "Газпрому"
08:11Синоптики предупредили о грозовых дождях в Москве в среду
08:09Израильский эксперт рассказал, что может привести страну на выборы
08:08СМИ сообщили о возможности новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
08:05Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг с 30 июля до конца августа
08:02В Московском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки
07:56У госпитализированного с пневмонией главы Чукотки не обнаружили COVID-19
07:50На стройку дамбы в Комсомольске-на-Амуре вышел новый подрядчик
07:45Дегтярев раскритиковал строительство спортцентра в Комсомольске-на-Амуре
07:41Водитель "Газели", устроивший ДТП в Москве, возможно, был пьян
07:36В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
07:35Глава Бурятии взял на контроль поиски пропавшего Ан-2
07:33На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса
07:09В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
07:04Эксперт рассказал, как подготовиться к нововведениям в работе PayPal
07:03Пушков оценил предложение расширить применение санкций против Украины
06:51В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек
Лента новостейМолния