https://ria.ru/20200729/1575052477.html
В Китае верблюд прошел 100 километров ради воссоединения с хозяином
В регионе Внутренняя Монголия верблюд прошел более ста километров, чтобы вернуться к прежнему хозяину, сообщает Truth Theory. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:39
2020-07-29T00:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
В регионе Внутренняя Монголия верблюд прошел более ста километров, чтобы вернуться к прежнему хозяину, сообщает
Truth Theory.
Бывшего хозяина зовут Темур, он продал свою 20-летнюю верблюдицу другому пастуху осенью 2019 года. Но спустя восемь месяцев животное решило вернуться к своему первому владельцу. Верблюдица сбежала и преодолела более 100 километров по горам, степям и пустыням. Темур обнаружил на ее шкуре шрамы и ссадины — их она получила, перелезая через заборы и заграждения.
Он позднее связался с пастухом, от которого сбежал верблюд, и предложил ему взамен другое животное.
Преданную верблюдицу Темур решил оставить себе, и за все испытания, которая она прошла, подарил ей хадак — ритуальный буддийский шарф, который вручается по особым случаям в знак признательности и уважения.