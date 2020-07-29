В Китае верблюд прошел 100 километров ради воссоединения с хозяином

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В регионе Внутренняя Монголия верблюд прошел более ста километров, чтобы вернуться к прежнему хозяину, В регионе Внутренняя Монголия верблюд прошел более ста километров, чтобы вернуться к прежнему хозяину, сообщает Truth Theory.

Бывшего хозяина зовут Темур, он продал свою 20-летнюю верблюдицу другому пастуху осенью 2019 года. Но спустя восемь месяцев животное решило вернуться к своему первому владельцу. Верблюдица сбежала и преодолела более 100 километров по горам, степям и пустыням. Темур обнаружил на ее шкуре шрамы и ссадины — их она получила, перелезая через заборы и заграждения.

Он позднее связался с пастухом, от которого сбежал верблюд, и предложил ему взамен другое животное.