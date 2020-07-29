https://ria.ru/20200729/1575046588.html
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
На территории древнего города Перге (сейчас провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:09
2020-07-29T07:09
новости культуры
анталья (провинция)
юнеско
турция
культура
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, анталья (провинция), юнеско, турция
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
На территории древнего города Перге (сейчас провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода, сообщает
Hurriyet Daily News.
По информации издания, эта находка, состоящая из двух частей: туловища и отломанной головы, стала первой скульптурой в 2020 году, найденной в Перге. Раскопки возглавляет Седеф Кокай Кепче, профессор археологии в Стамбульском университете.
Ожидается, что фигуру III-го века нашей эры разместят в Археологическом музее Антальи после того, как будут завершены реставрационные работы.
Раскопки в древнем городе были начаты в 1946 году учеными из Стамбульского университета и ведутся до сих пор. В 2009 году это место, расположенное в 18 километрах от Антальи, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.