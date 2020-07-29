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Культура
https://ria.ru/20200729/1575046588.html
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
На территории древнего города Перге (сейчас провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:09
новости культуры
анталья (провинция)
юнеско
турция
культура
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анталья (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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новости культуры, анталья (провинция), юнеско, турция

В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую

07:09 29.07.2020
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© Фото : Republic Of Turkey Ministry Of Culture and Tourism1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
© Фото : Republic Of Turkey Ministry Of Culture and Tourism
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На территории древнего города Перге (сейчас провинция Анталья, Турция) археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода, сообщает Hurriyet Daily News.
По информации издания, эта находка, состоящая из двух частей: туловища и отломанной головы, стала первой скульптурой в 2020 году, найденной в Перге. Раскопки возглавляет Седеф Кокай Кепче, профессор археологии в Стамбульском университете.
Ожидается, что фигуру III-го века нашей эры разместят в Археологическом музее Антальи после того, как будут завершены реставрационные работы.
Раскопки в древнем городе были начаты в 1946 году учеными из Стамбульского университета и ведутся до сих пор. В 2009 году это место, расположенное в 18 километрах от Антальи, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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КультураНовости культурыАнталья (провинция)ЮНЕСКОТурция
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