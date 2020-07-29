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Бизнесменов Приморья научат продавать товары на онлайн-площадках Китая
Приморский центр "Мой бизнес" во второй раз запустил образовательный курс "Энергия экспорта". В прошлом году его разработали специально для предпринимателей,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:59
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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хорошие новости, китай, приморский край

Бизнесменов Приморья научат продавать товары на онлайн-площадках Китая

07:59 29.07.2020
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Приморский центр "Мой бизнес" во второй раз запустил образовательный курс "Энергия экспорта". В прошлом году его разработали специально для предпринимателей, желающих выйти со своей продукцией на рынки Китая, сообщается на сайте регионального правительства.
Главная особенность программы состоит в том, что бизнесменов будут обучать проведению сделок через популярные в Китае WeChat-сервисы, а также на крупных торговых онлайн-площадках, которые объединяют около 5000 средних и мелких оптовиков по всему Китаю.

Данный курс поможет подготовить экспортеров к работе с китайским рынком, дает все необходимые знания в части полной “упаковки продукта”: от маркетинга под разные каналы продаж, юридических тонкостей, сертификации до таможенного оформления. Самый важный блок второй программы посвящен выводу и продвижению продукта на электронных площадках Китая", – отметил генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Курс состоит из трех блоков: теоретическая часть, индивидуальные консультации и практические занятия, в рамках которых предприниматели смогут отправить первые тестовые партии для продаж через онлайн-платформы и исследовать свой продукт с помощью фокус-групп.
Учиться предприниматели будут два месяца – до конца сентября. В этом году в программе приняли участие производители сыра, дикоросов, соков, кондитерских изделий, молочной продукции и морепродуктов.
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Теория и практика

За четыре дня интенсивного изучения теории бизнесмены узнают об особенностях работы на рынке Китая и господдержке экспортеров в Приморье.

Это такой тренинг для бизнеса. Спикеры рассказывают про конкретный перечень действий, что нужно делать, чтобы работать на рынке Китая. Я принимал участие в акселераторе прошлого года и могу сказать, что второй курс еще более конкретный и говорит про правила, которые появились на обновленном рынке Китая после пандемии", – рассказал участник программы, руководитель компании "Крафт" Максим Молчанов.

Второй блок самый длительный – на индивидуальных консультациях с производителями эксперты обсудят с предпринимателями главные вопросы: как адаптировать товар для китайского рынка, как простроить логистику поставок при работе с онлайн-площадками и какие сопроводительные документы на товар необходимо подготовить.
В рамках третьего этапа бизнесмены совершат первые поставки своего товара на рынок Китая через онлайн-платформы.
В первом потоке акселератора приняли участие представители 15 малых и средних предприятий Приморья.
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