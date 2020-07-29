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Религия и мировоззрение
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Российских мусульман лишили хаджа. И поставили перед выбором
В Мекке начинается ежегодный хадж — посетить главные святыни ислама хотя бы раз в жизни должен каждый мусульманин. Однако вместо обычных 2,5 миллиона обряд... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:00
религия и мировоззрение
альбир крганов
аналитика - религия и мировоззрение
рушан аббясов
саудовская аравия
мекка
общество
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альбир крганов, аналитика - религия и мировоззрение, рушан аббясов, саудовская аравия, мекка, общество

Российских мусульман лишили хаджа. И поставили перед выбором

08:00 29.07.2020
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© REUTERS / Saudi Press AgencyМужчины в защитных масках готовятся поднять Кисву перед началом хаджа в Большой мечети в Мекке
Мужчины в защитных масках готовятся поднять Кисву перед началом хаджа в Большой мечети в Мекке
© REUTERS / Saudi Press Agency
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В Мекке начинается ежегодный хадж — посетить главные святыни ислама хотя бы раз в жизни должен каждый мусульманин. Однако вместо обычных 2,5 миллиона обряд совершат всего десять тысяч человек: Саудовская Аравия впервые закрыла границы — в том числе для 25 000 россиян. Причина — коронавирус. Как пройдет паломничество в необычных условиях и что делать тем, кто заранее оплатил туры, — в материале РИА Новости.

Коварный вирус

Хадж в Мекке — один из самых впечатляющих религиозных ритуалов на планете: десятки тысяч людей разных национальностей в белых одеждах медленно шагают по двору крупнейшей в мире мечети Аль-Харам.
Так начинается семикратный обход священной Каабы. По преданию, здание кубической формы возвели еще Адам с Евой и посвятили его Аллаху. В восточном углу находится знаменитый Черный камень, посланный Всевышним из рая. Кода-то он был ослепительно белым, но потемнел от людских грехов.
Паломники молятся о прощении. Хадж для мусульман — прежде всего очищение души. В Заповедную, или Запретную, мечеть (так переводится Аль-Харам — на ее территории и вокруг запрещено убивать людей или животных, сюда нельзя ступать иноверцам) ежегодно прибывают более двух с половиной миллионов человек — больше нельзя по требованиям безопасности.
В этом году все по-другому. С начала пандемии коронавируса мусульмане тешили себя надеждой, что к концу июля все вернется на круги своя. Однако в Саудовской Аравии ситуация не улучшилась: в мае — июне заболеваемость пошла вверх. В стране более 250 тысяч зараженных, ежедневно выявляют около двух тысяч новых случаев.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Миллионы верующих глубоко разочарованы. Вопрос очень серьезный: паломничество к главной святыне хотя бы раз в жизни обязательно для каждого мусульманина — это один из "пяти столпов" ислама.

"Особый план"

Однако сам обряд состоится — что называется, "для своих". Министерство по делам хаджа и умры заявило: к святыням Мекки допустят только граждан Саудовской Аравии и резидентов других государств, постоянно проживающих в стране. Всего десять тысяч человек, условия предельно жесткие. Возраст — от 20 до 50 лет. Обязательны тест на коронавирус и расписка в соблюдении карантина — две недели до посещения мечети и две недели после.
"Мы разработали особый план — специальное медобслуживание групп, все меры предосторожности. Мы будем строго придерживаться этих правил, дабы защитить гостей Аллаха", — заявил саудовскому информационному агентству SPA министр по делам хаджа и умры Мохаммед Салех бен Тахер.
Например, верующие не смогут прикоснуться к Каабе. И обходить ее должны с соблюдением социальной дистанции.
© REUTERS / Saudi Press AgencyСотрудник службы безопасности проверяет температуру у рабочего во время подготовки к хаджу в Большой мечети в Мекке
Сотрудник службы безопасности проверяет температуру у рабочего во время подготовки к хаджу в Большой мечети в Мекке
© REUTERS / Saudi Press Agency
Сотрудник службы безопасности проверяет температуру у рабочего во время подготовки к хаджу в Большой мечети в Мекке
То же касается и кульминации хаджа — стояния на горе Арафат, где, по преданию, встретились изгнанные из рая Адам и Ева. В этом году палатки расположат на отдалении друг от друга.
Еще один обряд — ритуальное побивание камнями шайтана — верующие тоже проведут с дистанцией. Обычно народу там столько, что нередко возникают давки. Одна из них, в 2015 году, унесла жизни 2110 паломников.

"Жалоб не было"

Ежегодно в хадж собираются десятки миллионов (согласно последним данным, ислам исповедуют 1,8 миллиарда человек — почти четверть населения Земли). Но Мекка не способна принять всех желающих. Саудовская Аравия устанавливает квоту для каждой страны, пропорциональную численности в ней мусульман. В последние годы от России в паломничество отправляются около 25 тысяч верующих.
Для многих хадж — не просто поездка к главным святыням, а вообще первое путешествие за границу. Некоторые копят на него годами — стоимость туров начинается от 160 тысяч рублей.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа в Мекке
Паломники во время хаджа в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Паломники во время хаджа в Мекке
"Несколько тысяч человек заранее приобрели путевки. А в Мекку не попасть. Туроператоры предложили выбор: либо вернуть средства, либо перенести поездку на следующий год", — объясняет глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты муфтий Альбир Крганов. Большинство паломников решили возвратить деньги. Никаких задержек со стороны турфирм, заверяет он, не было.
Однако на доверчивых людях пытались заработать. По словам Крганова, в интернете встречались страницы с предложением "отправиться в хадж-2020" — будто никакого запрета и нет.
"Мы постоянно мониторим сайты — слава Богу, жалоб от обманутых паломников пока не поступало. Некоторые сомнительные организации рекламировали путевки, но духовные управления вовремя предупредили мусульман", — говорит муфтий.

Кто в приоритете

Верующие опасаются, что через год количество мошенников вырастет в разы. Ведь лимит на посещение святынь сохарнится, а число желающих существенно увеличится.
К тому же неизвестно, что будет с эпидемиологической ситуацией в 2021-м. В Саудовской Аравии обсуждают возможные сценарии. По данным ряда СМИ, если обстановка не улучшится, то жесткие правила останутся в силе — иностранцев в Мекку не пустят. Или же разрешение выдадут только паломникам от 20 до 50 лет.
Пока ясно одно — тот, кто не отказался от приобретенной путевки, сможет поехать по ней через год. Хадж-2021 начнется 17 июля.
"Мы призываем оставить деньги в турфирмах, заключив соответствующее соглашение. Это даст преимущество — число желающих как минимум удвоится", — объясняет первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
© REUTERS / Saudi Press Agency Подготовка к хаджу в Большой мечети в Мекке
 Подготовка к хаджу в Большой мечети в Мекке
© REUTERS / Saudi Press Agency
Подготовка к хаджу в Большой мечети в Мекке
Приоритет в 2021-м отдадут и тем, кто заранее оплатит поездку и оформит все документы. "К сожалению, иногда народ просыпается лишь в конце подготовки к хаджу, когда уже нет мест или квоты не хватает", — отмечает муфтий. Запланировать все следует как можно раньше. "Это ведь не "горящая путевка" на отдых, а паломничество. Человек должен не только собрать необходимые средства (ислам запрещает совершать хадж на деньги, заработанные нечестно или взятые в кредит. — Прим. ред.), но и подготовиться морально и духовно", — поясняет Аббясов.
Других критериев отбора в квоту, по его словам, не предусмотрено. А если возникнут вопросы, верующим рекомендуют обращаться напрямую в муфтияты.
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Религия и мировоззрениеАльбир КргановАналитика - Религия и мировоззрениеРушан АббясовСаудовская АравияМеккаОбщество
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