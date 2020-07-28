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Берега около десяти водоемов очистят от мусора в Москве
Берега около 10 водоёмов очистят от мусора в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-30T13:02
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353
60
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РИА Новости
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60
москва

Берега около десяти водоемов очистят от мусора в Москве

13:02 28.07.2020 (обновлено: 13:02 30.07.2020)
10
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Берега около 10 водоёмов очистят от мусора в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В рамках всероссийской акции "Вода России" запланировано провести 10 мероприятий по очистке берегов и водной глади от бытового мусора. На днях специалисты ГПБУ "Мосприрода" совместно с волонтерами, членами молодежного совета департамента природопользования и охраны окружающей среды и Институтом консалтинга экологических проектов на природных территориях "Кузьминки-Люблино" очистили береговую линию Щучьего пруда от бытового мусора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем участникам акции был выдан инвентарь для сбора отходов и проведён краткий инструктаж по правилам безопасности на водных объектах. Волонтеры и специалисты прошли вдоль береговой линии пруда и собрали бытовой мусор в прибрежных зарослях. Благодаря проведенной экоакции "Сохраним чистую воду" было собрано 8 мешков мусора и очищено около 700 метров береговой полосы.
"В планах также очистить от мусора около 1 км берега реки Битца в Битцевском лесу, более 6 км береговой линии Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", около 1 км берега Москвы-реки на территориях, подведомственных дирекции природных территорий "Москворецкий". Также Мосприрода в рамках акции "Сохраним чистую воду" очистит берег реки Сходни - ДПТ "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", Большого Тропаревского пруда - ДПТ "Тропарево" и "Теплый Стан", реки Алёшинка - ДПТ "Долина реки Сетунь" - и Долгих прудов - ДПТ САО, СВАО и Сокольники", - дополняется в сообщении.
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