https://ria.ru/20200728/1575081504.html
На рейсы "Аэрофлота" в Стамбул уже забронировали 3,5 тысячи билетов
Более 3,5 тысячи билетов уже забронировано на первую неделю полетов "Аэрофлота" в Стамбул, на первый рейс 1 августа раскуплено 99% билетов, авиакомпания... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:04
2020-07-29T08:56
анталья (провинция)
аэрофлот
стамбул
общество
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https://ria.ru/20200728/1575081427.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), аэрофлот, стамбул, общество