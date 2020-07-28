На рейсы "Аэрофлота" в Стамбул уже забронировали 3,5 тысячи билетов

"Конечно, пока рано анализировать спрос. Новость о возобновлении полетов сейчас одна из самых актуальных. На первые рейсы в Стамбул спрос действительно очень высокий. Далее загрузка пока только формируется. Да, достаточно быстро, но в продаже значительное количество мест. Мы постараемся удовлетворить спрос и не допустить дефицита", - сказала Спивакова.