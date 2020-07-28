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На рейсы "Аэрофлота" в Стамбул уже забронировали 3,5 тысячи билетов
Более 3,5 тысячи билетов уже забронировано на первую неделю полетов "Аэрофлота" в Стамбул, на первый рейс 1 августа раскуплено 99% билетов, авиакомпания... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-29T08:56
анталья (провинция)
аэрофлот
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общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анталья (провинция), аэрофлот, стамбул, общество

На рейсы "Аэрофлота" в Стамбул уже забронировали 3,5 тысячи билетов

18:04 28.07.2020 (обновлено: 08:56 29.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 3,5 тысячи билетов уже забронировано на первую неделю полетов "Аэрофлота" в Стамбул, на первый рейс 1 августа раскуплено 99% билетов, авиакомпания постарается не допустить их дефицита, сообщила РИА Новости пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.
"Конечно, пока рано анализировать спрос. Новость о возобновлении полетов сейчас одна из самых актуальных. На первые рейсы в Стамбул спрос действительно очень высокий. Далее загрузка пока только формируется. Да, достаточно быстро, но в продаже значительное количество мест. Мы постараемся удовлетворить спрос и не допустить дефицита", - сказала Спивакова.
"На сегодняшний день по направлению Москва-Стамбул-Москва только на первую неделю полетов уже забронировано более 3,5 тысяч билетов. Причем на самый первый рейс в Стамбул, который состоится 1 августа, билеты раскуплены почти полностью – на 99%. В Анталью "Аэрофлот" начинает летать с 10 августа", - добавила она.
Аэрофлот
Вчера, 18:02
"Аэрофлот" продал около трех тысяч билетов на рейсы из Москвы в Лондон
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Анталья (провинция)АэрофлотСтамбулОбщество
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